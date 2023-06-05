相声通常是两个人站在台上又说又唱、表演加模仿，逗乐观众。一起去看看两位相声爱好者怎么学相声吧！

马洪远（孺廊小六）和冯势坤（孺廊小五）是一对相声好搭档，他们去年第一次合作的相声《斗乐之间》就获得了第十七届《全国小学生群英表演赛》的季军。

讲相声搭档十分重要，两个人如果有些反差会更好。马洪远和冯势坤就刚好属于这样，他俩从外形上看一大一小，一高一矮，性格上一个属于冷面笑匠，一个天生表情逗趣，让人一看就有一种喜感。

说学逗唱样样都练

除了外形上搭配，讲相声最重要还是说学逗唱基本功的训练。“说”，就是讲笑话时，要发音准确、口齿伶俐。观众听得清楚才能发笑，听不清楚就很难笑出来啦！

另一项重要的基本功是“学”，表演者要会模仿不同的人物或动物的语言动作等。

在相声《斗乐之间》里，洪远要系上头巾模仿妈妈唱歌，势坤模仿唠唠叨叨的阿嬷。既要男扮女装，又要动作神态一样，怎么才能演得像？

为此俩人下了不少功夫，观察和模仿了身边的很多妈妈和阿嬷，不断地排练修改，才让最后演出来的“笑果”十足。

成为家里学校的开心果

学了相声之后，洪远和势坤都觉得自己收获不少。

洪远告诉《大拇指》，除了增长了很多中华传统文化知识和表演知识外，他最得意的就是成了同学们的开心果：“老师写的相声稿既押韵又好笑，我就自己改编成笑话讲给同学听，他们听了都笑得直不起腰，这时候我会感觉特别爽。”

势坤在练习相声的过程中自信心大增，也因此得到了很多主持的机会，社区屠妖节、圣诞活动、中秋节都纷纷邀请他主持：“在台上我很自信，那是相声给我带来的最大收获。”

说学逗唱指的是什么？

说：说笑话、故事、灯谜等

学：模仿各种声音，比如人言、鸟语

逗：表演中引人发笑的动作或语言

唱：唱歌、唱戏等。