帽子作为一件时尚单品，不仅可以当作遮阳神器，还能为整体穿搭画上“点睛之笔”。本期“潮什么”，为你介绍几种帽子穿搭，让你轻松玩转“混搭风”。

贝雷帽（Berets）几乎适合所有脸型，是戴帽子的绝佳选择。

贝雷帽（Berets）

贝雷帽常出现在英伦风的穿搭里，显得贵气而优雅。但当贝雷帽走进日常，也毫不突兀。清爽的白色背心搭配一条阔腿工装裤，简单又不失设计感。与其穿运动鞋，不妨考虑一下拖鞋，不仅舒服还很方便。此外，贝雷帽几乎适合所有脸型，是戴帽子的绝佳选择。

小贴士

避免正戴贝雷帽，帽子偏向任何一边甚至反戴都会更有美感。

想要营造文艺清冷气息？纯色低檐渔夫帽（Bucket Hat）绝对是最佳选择。

渔夫帽（Bucket Hat）

想要营造文艺清冷气息？纯色低檐渔夫帽绝对是最佳选择。女生可选择一条合身黑色长裙，或极具垂感的轻纱长裙，搭配一双马丁靴，颜色与帽子对应形成前后呼应的美感。

男生则可尝试黑色短袖搭配长裤，或也可以再加一件外套凸显气质。如果想要达到拉长腿部线条的效果，可以用一条皮带将裤子固定在上腰部分，视觉上也会更加干练。

藏在低帽檐下那若有若无的视线与一身的黑色调，更增加神秘感。

小贴士

尽量选择帽檐偏低并且符合头型大小的渔夫帽，如果太大会完全遮挡住视线噢！

棒球帽（Cap）是许多“温柔系”穿搭的标配。

棒球帽（Cap）

撕掉“运动风”的标签，棒球帽也是许多“温柔系”穿搭的标配。对于女生而言，一身白色长裙将是这套穿搭的核心。随风飘起的裙摆，配上一双纯白运动鞋，舒适之余还凸显了清新感。男生则可以选择一件无袖上衣，搭配一条米色宽松长裤，布料轻薄偏软的话会更凉快自在。

浅棕色棒球帽的加入就会为原本穿搭带入休闲的元素，颜色上的融合充满了惬意的氛围，随意中透露着几分温柔。不仅如此，棒球帽也是遮阳的好工具，可谓是夏天必备。

小贴士

尽量挑选纯色的棒球帽，减少过多其他元素会让整体穿搭看上去更加干净整洁。

轻薄的针织帽在室外，并不会有强烈的闷热感，在室内又能起到一定的保暖作用。

针织帽（Knitted Hat）

一件舒适的宽松卫衣（sweater），和一条同样色系的短裤，搭配撞色的针织帽能让人从“千篇一律”中脱颖而出。粉色和黑色的搭配能将“可爱”和“酷”融合到一起，削弱原本全黑穿搭带来的距离感。

轻薄的针织帽在室外，并不会有强烈的闷热感，在室内又能起到一定的保暖作用，是一样实用性很强的单品。

小贴士

由于针织帽的特性，佩戴方式可以自由调整达到修饰脸型的效果，“踩雷”率极低！选择粗线设计的针织帽也会更具时尚感，视觉效果更佳。