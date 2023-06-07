来为《小小拇指》庆生吧！

“拇指家族”最小的成员——《小小拇指》10岁了！

《小小拇指》庆生巡回展览设有巨型蛋糕模型，孩童能在里头嬉戏，通过趣味小活动乐学华文。

喜爱“拇指家族”的同学们，可以在6月至8月间，到三家图书馆参与《小小拇指》的庆生巡回展览。展览看点有小读者熟悉的“拇指家族”成员，如小拇指和妞妞等，还有巨型蛋糕模型，发掘各种趣味小活动。

展览主打互动体验，让孩童沉浸在庆祝会氛围的当儿，也通过动画视频和多媒体游戏，了解“拇指家族”各个人物的性格和故事。

除了好玩的模型装置以及朗朗上口的歌曲，长达三个月的巡回展也将在特定的周末举办多场免费的华语讲故事活动以及亲子手工工作坊（报名已满）。

讲故事活动以参与式剧场的形式，带领孩童和家长一同参加“小拇指的生日会”。

其中，讲故事活动将以参与式剧场的形式，带领孩童和家长一同参加“小拇指的生日会”，让参与者在这场好玩的派对中，重新发掘庆生的意义。

这种讲故事的形式，是要鼓励参与同学积极发挥创意、贡献点子，每个人都是故事的创建者，参与越多，融入感就越强！

想要为小拇指庆生的同学们，不要错过哦！

请到活动专页 https://event.sph.com.sg/TULJ-10 了解详情。

《小小拇指》10周年庆祝会

● 日期：6月4日至25日

地点：宏茂桥公共图书馆

● 日期：7月3日至30日

地点：裕廊区域图书馆

● 日期：8月5日至25日

地点：榜鹅区域图书馆