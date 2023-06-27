护肤误区你中招了吗？

有时候并不是保养做得勤就能拥有好肤质，很多人都会存在一定的护肤误区。本期“潮什么”带你看看这些护肤雷区你踩过几个！

追求纯天然的护肤品

越来越多人选择纯天然成分的产品，热衷使用新鲜蔬果护肤。

其实，天然成分的安全性只是相对的。任何成分的有效性都取决于男女所拥有的肤质，比如常见用于美白和淡斑的柠檬就不一定适合所有人，因为它含有的维生素C，会在不同程度上引起皮肤敏感反应。

此外，纯天然成分虽然在安全、温和等方面占优势，但在稳定性和方便度方面，不及人工合成的成分。

牙膏能消除痘痘

饱受青春痘折磨的同学总是到处寻找祛痘偏方，而用牙膏涂在痘痘上就是其中之一。

牙膏确实含杀菌、消炎、止痛的成分，尤其是其中的薄荷成分会让肌肤感到清凉，可以暂时舒缓痘痘带来的疼痛感。但牙膏本身并不能祛痘，反而其中的氟化物（fluoride）会刺激毛囊，导致长痘的部位形成黑斑或过敏，使痘痘恶化。

需要用很多护肤品才有好皮肤

皮肤吸收营养成分的能力是有限的，而使用过多的护肤品，皮肤不仅吸收不了，反而还可能会加重皮肤的负担！

由于每个人的肤质不同，能接受的护肤品也不尽相同。因此，并不见得护肤产品用得越多皮肤就会越好，而用得少也不代表就没有效果，更多还是需要大家能够认清自己的肤质，了解自己的皮肤状况，根据自身的实际情况选择性地进行护肤。

脸油应该多洗脸

对于油性皮肤的人来说，很容易因出油而显得脸上油腻腻，因此不少人会选择增加洗脸的次数。

然而，洗脸次数太多次，反而会破坏皮肤的保护层，使皮肤容易过敏。因此，正确的洗脸频率应该是每天两次，早晚各洗一次，防止过度清洁。

阴天不用涂防晒霜

不少人会认为只有阳光强烈的时候才需要使用防晒霜，阴雨天没阳光就不用防晒。

这其实是一个错误的观念，因为即使是在阴天，太阳的紫外线也能穿透云层，导致皮肤老化，对皮肤造成伤害。