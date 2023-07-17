时尚是一种轮回，你也有搭上Y2K的风潮吗？

你听过Y2K吗？你在大街上是否有看到这些元素：短版上衣、格纹裙、低腰裤、运动套装，加上反光材质的配件和串珠呢？其实这些元素都是2000年代初流行的风潮。这一期我们就来认识Y2K吧！

Y2K是什么？

这是一个对2000年时尚风的名称。

Y2K的由来

Y2K词汇源自于电脑资讯。2000年以前，电脑系统程序都是以两位数记录年份。迈入千禧年时电脑需要以四位数的新系统记录年份。Y2K原指迈入两千年可能会面临的系统错误，也称“Year 2000 Problem”或“Year 2000 Bug”（千禧虫），后来作为时尚风格的代称。

当时正逢互联网的诞生，人们充满对未来和科技的幻想和憧憬。这也造就当时相对前卫并富有科技感的时尚穿着。

Y2K特色服饰色彩缤纷，且配色大胆。风格极具当时的“未来感”，也充分展现科技和时尚的结合。

Y2K如何分辨

Y2K利用材质和颜色，展示超现实的未来风格。常见的Y2K服装设计有：亮面反光、绒布、金属光、透肤、低腰、饰品叠戴。

Y2K配件和饰品轻松搭配

其实Y2K的风格饰品非常容易取得。简单的手工串珠、太阳眼镜和蝴蝶饰品，就可以轻松穿出2000年青春风格！