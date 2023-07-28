深受电竞行业青睐的新加坡，却面临难以培养电竞选手的困境。无数青少年向往踏入电子竞技的圈子，但却未必真的了解电竞选手的生活。一起探究本地电竞圈的面貌吧！

不务正业、玩物丧志、网瘾少年，这些都是人们经常给电子竞技（简称电竞）贴上的标签。大多数人对于电竞的认识只停留在电子游戏，忽略了“竞技”这两个字。

BleedSG电竞俱乐部的《无尽对决》（Mobile Legends）职业选手黄彼得（18岁，游戏ID：FMM）刚开始想要加入电竞圈的时候，便面对了父母的不理解。

他回忆道：“我爸妈当时主要是觉得我在开玩笑。在他们的认知里，游戏玩玩罢了，哪里能把游戏当做职业，更不可能靠游戏赚钱谋生。”

在黄彼得和朋友一起组队参加各种业余电竞赛事并赢取奖金之后，他父母才发现儿子所说的都是认真的。

不过，去年当黄彼得获得电竞俱乐部青睐，邀请他成为职业选手时，他父母还是吓了一跳。他笑道：“看到职业合同的时候，我爸妈还以为我遇到了诈骗集团。解释清楚之后，他们才终于放心，并且一直支持我到现在。”

电竞行业蓬勃发展

自国际奥林匹克委员会2017年将电子竞技视为一项运动以来，越来越多国际体育赛事陆续增设电竞项目。

电竞将在今年9月举行的杭州亚运会上首次成为亚运会正式竞赛项目，获选的游戏包括英雄联盟、王者荣耀（亚运版）、和平精英（亚运版）、刀塔2、梦三国2、街霸5和FIFAOnline4等7个项目。

作为区域枢纽，新加坡备受电竞行业的喜爱。暴雪（Blizzard）、Electronic Arts、Garena、雷蛇（Razer）、拳头、育碧、全球电子竞技联合会及许多电竞组织和公司都在新加坡设立了亚洲总部或办公室。

而拥有良好网络基建设施、5G网络覆盖率的新加坡更是获得国际大赛的青睐。“DOTA2”2022国际邀请赛TI 11、2022英雄联盟手游全球冠军杯、Valorant冠军巡回赛（亚太区）、DOTA2 Major等赛事均选择在新加坡举办。首届奥林匹克电竞周也于今年6月在新加坡举办。

收入VS付出

固有的刻板印象和行业的蓬勃发展，导致外界对于职业选手的薪资一直有着两种分裂的看法。一部分人觉得电竞只不过是玩游戏罢了，哪能养活自己；一部分人则是觉得打个游戏就能赚钱，钱来得又快又容易。

BleedSG电竞俱乐部的团队经理林俊文（28岁）说，本地职业选手的基本薪资加上一些补贴，月薪大概有两千多元。如果在比赛中取得成绩，赛事奖金则是整支队伍平分。职业选手平时也会在比赛之余进行线上游戏直播，直播收入便归选手个人所有。

林俊文表示：“其实职业选手的收入很大程度上取决于比赛成绩和个人实力。成绩不好、实力不行的话，除了没有赛事奖金，直播的收入也会相对打折扣。”

而电竞选手的日常训练，不仅仅是在打游戏。游戏复盘也是他们训练中不可或缺的一部分。在打完一局游戏后，选手们会和教练一起复盘分析战略，以及敌我双方的优缺点等。

BleedSG电竞俱乐部的《无尽对决》（Mobile Legends）职业选手戴伟峻（19岁，游戏ID：DEC）说：“我很喜欢训练和复盘的过程。每一天都会发现自己不足的地方，然后去训练纠正；每一局游戏都和之前的不一样，玩法和策略更是大不相同。很多人可能会觉得日复一日的训练和复盘很无聊枯燥，但这就是职业电竞选手的日常。”

每天训练八小时，一周训练六天，只为了能够上赛场取得好成绩。电竞选手和大部分体育选手一样，将自己的时间和精力都投入在训练之中。

一只脚踏上电竞路

对许多爱玩游戏的青少年来说，成为职业电竞选手是他们所追求的梦想。培才中三的高伟轩和丰嘉中三的张正扬便为了这个目标不断努力。他们各自组队训练，积极参与各个业余赛事。

去年开始成为REKT电竞俱乐部《无尽对决》的预备选手的张正扬，已经过上了周末训练，平日正常学习的“半职业”生活。

张正扬说：“平衡学业和训练并不容易，不过成为电竞选手就是这样，不会容易。我觉得这种作息会伴随我未来作为职业选手生活的每一天。”

高伟轩的电竞路稍微不同，他最大的支持者就是对电竞、游戏相当了解的妈妈。妈妈王玲凤（40余岁）因为自己对游戏也有所了解、有一定兴趣，不仅支持他投身电竞，甚至还在不少社区赛事上和他一起参赛。

高伟轩说：“和妈妈一起参加比赛非常有意思，我也很感激妈妈可以在这方面和我‘玩到一起’。”

两名同学不约而同地说，如果有机会，自己会很希望成为职业选手，代表新加坡参加更多国际、专业的电竞赛事锻炼自己。提到自己的目标，张正扬也笑着说：“当然希望拿到好名次啊！”

职业电竞选手

曾经也是职业电竞选手的林俊文，26岁退役后成为教练、分析师，到如今的团队经理。会一直留在电竞行业是源自他对电竞的热爱。他表示更多人则是离开了他们曾经热爱的电竞，为追逐其他目标而去。

“电竞选手普遍年轻。因为很多人到了20多岁会有不同的人生规划和目标，甚至是负担。而本地男性电竞选手更是面临一个非常现实的问题，那就是国民服役。”

国民服役期间，大多数选手都无法继续规律的训练。两年下来，状态必然会有所下降。许多选手便会选择顺势退役，踏上不同的道路。

目前在义安理工学院念书的戴伟峻和黄彼得，再过两年就要面对这个问题。他们不约而同表示，到时可能会更专注在大学学业上。

戴伟峻说：“如果情况允许，我不介意成为‘半职业’电竞选手。但是我之前就答应父母以后会将重心放在学业上，所以精力还是会从电竞转移。”

修读资讯科技的黄彼得则表示：“虽然服役之后我应该不会继续当电竞选手，但是我对游戏还是很感兴趣。或许未来有一天我也能够自己开发一款游戏。”

新加坡电竞成绩

虽然新加坡不能和韩国那样的传统电竞强国比肩，但是在国际赛事上，新加坡队伍和选手也赢得过不错的成绩！

在不久前落幕的2023年东南亚运动会上，新加坡Valorant代表队获得了冠军！2022年，女子电竞队也曾在LoL手游版的决赛中获得银牌。

在本地举办的电竞大赛

2022年10月29至30日在新加坡举办的Dota2 TI11锦标赛，是全世界规模最大的电竞赛事之一！

本地选手获得的最高额电竞奖金

根据电竞网站提供的记录，新加坡电竞选手在Dota2的赛事中总计获得了高达361万新元（267万美元）的奖金！

电竞选手的痛

除了因职业规划不同而退役，许多电竞选手会退役的原因还包括疼痛伤病。长时间久坐、看着屏幕、敲打键盘和滑动鼠标，都会造成身体劳损。

樟宜综合医院运动医学顾问医生张家嘉说：“和任何运动损伤一样，如果不及时治疗，电竞选手患慢性病和肌肉骨骼损伤的风险就会增加。这些都有可能缩短电竞选手的职业寿命。”

张家嘉也指出，近年来颈肩劳损以及眼疲劳的患病率有所增加，患者年龄也有年轻化的趋势。“这可能是由于越来越多青少年玩电子游戏，以及生活和学习中使用手机电脑电脑的时间增加所致。”

电竞选手最常碰到的职业病包括

1）眼睛疲劳

2）腕管综合症导致的手腕和手指受伤

3）德奎万氏肌腱病（沿着手腕拇指侧延伸并附着在拇指根部的肌腱肿胀）

4）颈部和背部拉伤

预防受伤的技巧

不管是不是电竞选手，长时间使用手机和电脑对每一个人都可能造成伤害。张家嘉医生提出以下八个小技巧，帮助你预防受伤：

1）开始使用手机电脑前记得热身

2）使用手机电脑的过程中和结束后要做伸展运动

3）进行手腕和手部的强化练习

4）确保电脑、桌椅等布置符合人体工学

5）利用“20-20-20”护眼法则限制游戏时间

6）将体能训练纳入电竞训练或日常生活中。目标是每周进行150分钟中等强度的有氧运动。

7）均衡饮食和充足的水分

8）练习放松技巧和冥想“20-20-20”护眼法则：每看手机电脑屏幕20分钟，就停下来远眺20英尺外的地方20秒。