本地校园经过“大改造”，以独特的设计面貌呈现，让学生尽情享受新时代校园的活力！

提起“校园”，你会想起教室的塑料桌椅，以及图书馆内密集的书架吗？

校园的学习环境不一定都是如此沉闷。自2019年起，教育部推出“重建与改善现有学校计划”（Programme for Rebuilding and Improving Existing Schools，简称PRIME）翻新本地中小学。有的学校注入更多设计元素，打造促进师生交流的场所，让校园环境变得更温馨舒适，有的则开辟活动空间，让学生们在课堂外掌握新技能与知识。

校园处处充满惊喜，教育突破边界以新形态鼓励学习。让我们一起来看看现代校园里有哪些独特的新设施吧！

1）新潮食堂

今年的新学年，裕华中学食堂以全新的面貌迎接师生。学校食堂经过大改造，变身成时下年轻人爱逛的“咖啡座”，也成为学生们玩桌游及温书的好去处。

食堂以绿叶壁纸装饰，并安装自然柔和的暖光，校方还增添不同类型的座位。除了一般的长桌长凳，食堂也有圆桌与高脚桌椅，适合小组学生用餐温书，一切旨在打造舒适温馨的咖啡座氛围。

学生都对食堂的“新装”十分满意。中四生陈炜杰（16岁）说：“以前，食堂很单调，桌子都摆放得很整挤。如今，食堂更舒适，还设有桌面足球机。食堂还放置‘层层叠’（Jenga）积木与纸卡游戏等，让我们取来玩。我常看到同学在休息或放学后到食堂玩游戏，放松心情。”

学生最喜欢的校园角落之一

中三生卓卉淇（15岁）也很喜欢食堂的绿色设计，所以有时会与同学到食堂讨论功课。她指出，靠近食堂的户外用餐区很受欢迎，因靠近教师休息室，学生常与教师约在那儿讨论功课。学校打造的舒适环境会让学生更愿意留在校园温书与交流。

学生参与设计

原来，绿意盎然的咖啡座式设计是校方收集学生的反馈后打造的。学生委员会会长蓝伟胜（中四）告诉《逗号》，学校每年举办“I Say”论坛，让学生发表意见，共同打造更舒适的学习环境，新食堂的设计概念就来自这个活动。

这不是裕华中学第一次让学生为学校设施提出建议。不论是让学生玩乐器的音乐角落，或是课后休闲活动室YEAHub等，校方在翻新设备前都会考虑学生的想法。冯振杰校长说：“我们要让学生有发言权，知道校方重视他们的心声，学生也会更积极，更有归属感。”

学生委员会副会长胡嘉妮（中四）说：“看到食堂的新样貌，我以全体师生为荣。因为，同学很踊跃发表意见，学校师长也很愿意聆听我们的建议，大家一同打造更舒适的校园角落。”

2）新课程开辟新教室

教育部的翻新工程把不同学校的专长和特别课程纳入考量，让学校根据自己的特色，设计所需的空间和开辟新的设施。

蒙福中学设置了一个“设计工作室”，工作室内有五台3D打印机和三台镭射切割器，让同学学以致用，创作机器人和玩具等作品。

蒙福中学自2018年开始，为中一和中二学生开设应用学习课程（Applied Learning Programme），教导学生掌握基本的编程、人工智能、大数据和机器学习等技能。课程通常以主题形式进行，如“智能家具”、“防盗系统”等，同学根据各自的想法，设计他们的作品。

资讯通信技术系主任郑启恩（42岁）说：“我们开设课程是希望同学能够持有开放的态度，学习新知识技能，能够紧贴科技趋势的发展。”

有兴趣进一步掌握数码和设计技术的学生，还可以加入资讯通讯（Information Communication）和科创学会（Makers' Club）课外活动，与其他志同道合的学生一起创作。

运用所学 解决问题

参与科创学会的中三生罗俊尧说，他曾运用设计工作室的器材设计智能垃圾桶，有效地将垃圾进行分类回收。此外，他也曾运用3D打印机和镭射切割器，以环保材料打印母亲节花朵，在学校进行义卖。

他透露，目前正在研究制作一个节能省水的水耕栽培系统种植植物。

罗俊尧谈到创作过程时说：“我会先跟组员讨论构思，参考老师的意见，然后在电脑上进行设计初步的原型，确定了再进行3D打印。”

他认为，在设计和创作的过程中，可以运用课堂上学到的理论知识，能解决日常生活中遇到的问题，也让他很有满足感。

3）专属学生的户外学习空间

从2022年3月开始，文礼中学在校内开设菜园，开放让修读不同科目的学生参与种植，他们包括科学、食品科学和参与课后活动的同学。选修科学的同学会利用菜园进行实验，例如测试水耕栽培和传统的土壤种植的区别。

学生发展主任陈淑仪（33岁）表示，菜园的特别之处，是能够将不同学科的同学聚在一起，共同参与种植活动。学生们也会学习种植各式各样的蔬果，包括玉米、蜜瓜、毛豆和番茄等，这也是让同学了解适合在本地栽种的植物。

她也说：“同学们能够学到如何解决问题。例如，当他们在耕种时遇到虫害时，会用平板电脑拍照，再用网络的图像搜索功能，寻找解决办法。”

建构友善的社交环境

菜园所种的蔬果，部分会赠予校内食堂，让学生们也能品尝自己所种的食物。

同学通过种植蔬果，也更懂得珍惜食物的重要性。选修食物科学的陈大政（15岁，中三）觉得自己亲手种的食物更好吃，也很有成就感：“从参与栽种、浇水、施肥到最后收割食物，整个过程并不容易，我更能体会到农夫耕种的辛苦。现在我会更加珍惜食物，减少浪费。”

校长英德吉星（Inderjit Singh）校长（46岁）说：“在校内，菜园提供多一个机会让同学齐聚一堂，在食堂吃着自己栽种的食物，坐在一起聊天，创造友善的校园环境。我们也会把食物捐给文礼社区冰箱（community fridge），帮助有需要的居民。”

4）独具魅力的图书馆

你记忆中的学校图书馆是怎样的？是不是一进门就看到排排整齐的书架，上面摆放着密密麻麻的书籍呢？

为了提高本地学生的阅读习惯，从2019年开始，不少学校着手改善校内图书馆的设计，为图书馆注入新的活力，增添生气。

四德女子中学的图书馆在2022年1月翻新后重开。学生踏进图书馆，映入眼帘的是一个圆形剧场形式的借阅空间，由弧形照明书架组成，宽裕的座位方便同学们进行讨论或阅读。

图书馆变得更明亮

一些中学图书馆自建立以来，一直没有完善馆内设施。有些角落没有充足的光线，不太适合学生阅读。

尚义中学的旧图书馆的采光不佳，因为书架摆放靠近墙壁，阻挡光线照进馆内。现在图书馆把架子换成了白色，放在图书馆的中央，让阳光照进图书馆，使图书馆变得更明亮，方便学生阅读。

同时，新设计的图书馆减少了书籍的数量，从原本的1万2000本书籍减至目前的8900本，让图书馆的整体面貌更整洁和宽敞，减少压迫感。

学校也在图书馆内设置不同的活动区域，在学校图书馆设置阅读、学习、举办研讨会等区域。其中多用途区可以举办讲座、诗歌朗诵、短剧表演和电影放映，将图书馆打造成一个多元的学习环境。