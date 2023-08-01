今年的《小小拇指》华语儿歌创作表演比赛更有看头，水准也更高！

14组参赛作品不但朗朗上口，还搭配有精美的道具和灯光秀，让比赛现场惊喜不断。

儿歌创作表演比赛今年迈入第八个年头，本次比赛以“我的幼儿园”、“走出户外”和“环保”为主题。今年的报名比去年更加踊跃，一共有235份参赛作品，整整比去年多50份作品。

评审之一的职总优儿学府母语课程总监林美莲博士说：“今年的舞台表演很新颖。今年的入围儿歌整体上有很大的进步。以往入围的儿歌会经过建议修改，但今年的作品却一字不改就直接入围。我希望未来能看到更多突破，让不同年级的孩子一起表演儿歌。”

此活动获得李光耀双语基金的支持，每年公开给对儿歌创作有兴趣的公众和幼教工作者参加，鼓励更多贴近本地生活的儿歌创作，让学前儿童通过趣味儿歌接触华文华语。

所有进入决赛的儿歌作品，将陆续刊登在《小小拇指》刊物上。

《小小拇指》是新报业媒体属下的学生刊物之一，面向幼稚园学生。这份刊物获得李光耀双语基金支持，免费分发给三万多名幼稚园一年级和二年级学生。

从14份决赛作品脱颖而出的前三名是：

冠军：《图书角》（职总优儿学府循环路大牌82号幼儿园）

亚军：《影子朋友》（职总幼儿学府幼乐园新榜鹅路6号）

季军：《逛公园》(M.Y WORLD @ YISHUN PALM BREEZE)

冠军：《图书角》（职总优儿学府循环路大牌82号幼儿园）

亚军：《影子朋友》（职总幼儿学府幼乐园新榜鹅路6号）