手机调色超全tips，你学会了吗？

每次拍到喜欢的照片，总因为客观条件有那么一些不尽如人意的地方。不想下载一大堆修图app的话，有什么办法直接用手机本身的调色，让照片变得高级又美丽呢？这些数据拿去收好！

暗色清透感大法

别人的IG：哪怕在昏暗的场景中，物品都很清晰，自己拍就是场景很暗？光线糟糕？拍到的图片扁平又没有质感？看这里！让你的饮料和甜品在黑暗中迸发质感，变成超强IG探店blogger。

曝光：-25

鲜明度：-32

高光：-35

对比度：+10

亮度：-10

锐度：+55

清晰度：+20

鲜艳透亮的珠宝感调色

光线下的魔法，玻璃杯里的“宝石”你的双眼看到了，但是手机好像拍不出那种光线的透亮感，怎么还原这种神奇的光线之美？



高光：-100

对比度：+25

亮度：-15

饱和度：+40

自然饱和度：+65

色温：-20

清晰度：+30

滤镜：鲜明+70

万能好用的日常调色

最近每一天都是下雨天，光线暗暗的，万一再遇上背光，明明拍出来的构图清晰好看，整张图却全都毁了，怎么办？就连光线不够好的室内也可以使用这款调色数据哦！

曝光：+15

鲜明度：+40

高光：-20

阴影：+40

对比度：-20

亮度：+88

锐度：+100

清晰度：+20

夏日透明蓝调调色

别人拍的海岸湖岸，碧蓝碧绿仿佛海岛度假，自己拍的水，暗暗的，绿绿的，总之和时尚好看没有关联。想要拍出来的海水湖水变得和旅游大片一样清透碧蓝？看这里！

鲜明度：+45

阴影：+95

对比度：-35

亮度：+69

饱和度：+25

色温：-45

色调：+85

滤镜：鲜明+50

氛围感夜景调色

霓虹灯下的夜景和街景很好看，配上光线下映照的水面更是美不胜收，但是没有眼中的“全世界灯火通明”的质感，怎么拯救呢？

快用这套参数吧！

鲜明度：-40

高光：-100

阴影：+35

对比度：-15

亮度：-65

饱和度：+30

这么多好用的原相机调色法，你学会了吗？

修图小词典

曝光: exposure

鲜明度: brilliance

高光: highlight

阴影: shadow

对比度: contrast

饱和度: saturation

色温: warm / temperature

色调: tint

滤镜: filter

清晰度: definition

锐度: sharpness