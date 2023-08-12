手机调色超全tips，你学会了吗？
每次拍到喜欢的照片，总因为客观条件有那么一些不尽如人意的地方。不想下载一大堆修图app的话，有什么办法直接用手机本身的调色，让照片变得高级又美丽呢？这些数据拿去收好！
暗色清透感大法
别人的IG：哪怕在昏暗的场景中，物品都很清晰，自己拍就是场景很暗？光线糟糕？拍到的图片扁平又没有质感？看这里！让你的饮料和甜品在黑暗中迸发质感，变成超强IG探店blogger。
曝光：-25
鲜明度：-32
高光：-35
对比度：+10
亮度：-10
锐度：+55
清晰度：+20
鲜艳透亮的珠宝感调色
光线下的魔法，玻璃杯里的“宝石”你的双眼看到了，但是手机好像拍不出那种光线的透亮感，怎么还原这种神奇的光线之美？
高光：-100
对比度：+25
亮度：-15
饱和度：+40
自然饱和度：+65
色温：-20
清晰度：+30
滤镜：鲜明+70
万能好用的日常调色
最近每一天都是下雨天，光线暗暗的，万一再遇上背光，明明拍出来的构图清晰好看，整张图却全都毁了，怎么办？就连光线不够好的室内也可以使用这款调色数据哦！
曝光：+15
鲜明度：+40
高光：-20
阴影：+40
对比度：-20
亮度：+88
锐度：+100
清晰度：+20
夏日透明蓝调调色
别人拍的海岸湖岸，碧蓝碧绿仿佛海岛度假，自己拍的水，暗暗的，绿绿的，总之和时尚好看没有关联。想要拍出来的海水湖水变得和旅游大片一样清透碧蓝？看这里！
鲜明度：+45
阴影：+95
对比度：-35
亮度：+69
饱和度：+25
色温：-45
色调：+85
滤镜：鲜明+50
氛围感夜景调色
霓虹灯下的夜景和街景很好看，配上光线下映照的水面更是美不胜收，但是没有眼中的“全世界灯火通明”的质感，怎么拯救呢？
快用这套参数吧！
鲜明度：-40
高光：-100
阴影：+35
对比度：-15
亮度：-65
饱和度：+30
这么多好用的原相机调色法，你学会了吗？
修图小词典
曝光: exposure
鲜明度: brilliance
高光: highlight
阴影: shadow
对比度: contrast
饱和度: saturation
色温: warm / temperature
色调: tint
滤镜: filter
清晰度: definition
锐度: sharpness