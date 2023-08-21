趁着国庆月，让我们一起来看看有哪些夜间英雄在人们熟睡时，依然默默为你我努力着！

电话另一头的何益华说：“等我见到你，我会好好回答你这个问题。”

今年64岁的何益华，从23岁就开始派报纸。派报员是他的第一份，也是唯一的工作。面对记者对于他多年坚持派报的原因，他这么“卖关子”。

何益华说，自己的教育程度不高，刚踏入社会时不知道该做什么。何益华开杂货店的父亲叫他去打工，被他拒绝，反而对姑丈从事的报贩工作感兴趣，一做就是41年。

除了每年两天休息，何益华每天都得凌晨3时摸黑起床，风雨不改，挨家挨户将报纸派送至上千个单位。他却觉得一点不辛苦。

他对这份工作的热爱很难让人理解。“即使生病了，只要我能起来，我就会去派报。”

因此，这几十年来，何益华最怕的就是生病。有一次他的脚受伤需要住院，才勉为其难，把派报这件事假手于人。

何益华激动地说：“我那时拄着拐杖，坐在副驾驶指挥儿子，让儿子开车帮我把报纸派送出去。”

为何不请别人带班？他耸了耸肩：“没办法，这是种责任，我怕别人做不好。也因为这样，这么多年来，何益华都还没有和家人一起出过国，要坚持派报。”

派报最辉煌的时候，应该是在80年代。何益华年轻时，还和妈妈一起走遍80多座组屋派报。

“那时人们只能从报纸看新闻，以前的人读报是从第一页开始读起，直到最后一页。现在大家上网就随便看看，或只看自己有兴趣的新闻。”

何益华无奈地表示，派报员这份工作在不久的将来会消失。“你之前问我这份工作会消失吗，我的答案是‘会。’”

他说，现在读报的人越来越少，再加上报纸出版的分量也有所下降，这些因素就注定了派报员这份工作将会消失。

何益华也透露，相比20年前，现在的订报数量少了将近一半，“有了手机，报纸肯定被淘汰！”

虽然这份工作每天得起早摸黑，但一鼓作气派完报纸后，则是何益华最期待的休闲时间——做他喜欢的事，享受天伦之乐，带孩子去补习或者是游乐场玩。

他也很自豪地与记者分享说，自己虽是派报员，但靠着自己的汗水养活了全家，供三个儿子读完大学。

派报员的工作，不常出现在大众视野里，也因为订报数量下降，工作前景也堪忧。但何益华觉得，这份工作的意义是能把新闻带给大家，让他们能准时收到报纸知天下事。