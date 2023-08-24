玩转Barbie粉潮流

真人版电影《芭比》（Barbie）上映短短两周，全球票房便已突破9亿美元（约12.05亿新元），在本地也掀起一波波粉红色浪潮。许多品牌也纷纷乘着这股“芭比风”（Barbiecore）推出各式各样的联名和周边商品。本期“潮什么”带你一览各类芭比单品，你也可以穿戴出“芭比时尚”！

鞋子

芭比和时下最流行的洞洞鞋品牌Crocs推出了联名款式。新加坡也可买到，但是现在的许多鞋号已经缺货啦！

知名品牌Superga也和芭比联名，粉白色的鞋子极具芭比风格，除了超高的鞋底宛如一双实实在在的高跟鞋，鞋底的少女粉也是芭比的标志性颜色。

指甲油

指甲油品牌OPI和芭比推出了九款联名颜色，其中包括经典的芭比粉。只要涂上这抹靓丽的粉，就可以展现芭比俏皮的风采。

这些指甲油颜色的命名方式也很有特色，加入了芭比世界的元素。若是担心芭比粉太过亮眼，OPI还推出了其他芭比系列，而且也都是五彩缤纷的风格，非常适合打造芭比风！

化妆品

美国彩妆品牌NYX推出芭比系列的彩妆，系列商品包含芭比假睫毛、眼影盘、腮红盘、唇蜜，以及芭比彩妆套盒。其中最有趣的要属芭比手机造型的补妆镜。其造型完美模仿了芭比玩具里经典的折叠式手机。

包包

比利时的知名包包品牌Kipling也和芭比联名啦！他们的品牌以休闲风为主，尼龙面料和标志性的猩猩玩偶，也成为品牌的独特标志。

Kipling一直主打百搭的深色系和保守的颜色，这次的联名款包包却大胆使用芭比粉，就连经典的小猴子也变成粉红色了！

想知道怎么穿出芭比时尚？快观看视频吧！