美食博主李忠伦对食物的热爱，与你想象的不太一样。

榴梿咖喱、枇杷膏火锅、咖椰爆辣火鸡面，这些看起来稀奇古怪的黑暗料理却被美食博主李忠伦（32岁，@foodmakescalhappy）“认证盖章”为非常好吃。他曾有一段将枇杷膏淋在麦辣鸡腿堡（McSpicy）上的视频，在网络上意外爆火，他也因此成了一名“黑暗料理美食博主”。

因枇杷膏意外爆火

经营美食博主账号七年，虽然李忠伦也期待自己能拥有多一些知名度和流量，但他从没想过自己的视频会爆火。

他回忆道：“我做这类奇怪食物搭配的视频已经有两年。上传那支枇杷膏和麦辣鸡腿堡的视频时，我也没想到这支视频的传播力会那么广。几乎是一夜之间，就有很多认识和不认识的人表示看过我的视频，让我受宠若惊。”

除了枇杷膏和麦辣鸡腿堡，李忠伦还尝试过枇杷膏加冰淇淋、枇杷膏加榴梿、枇杷膏火锅、枇杷膏加咖喱等一系列奇怪的搭配。据他所说，“枇杷膏基本上配上什么都好吃。”

他的一系列枇杷膏视频意外爆火，只要是对枇杷膏熟悉的地区如新加坡、马来西亚、香港、台湾等地的网友，都不免热议他的尝试。

不少网友表示从没想过枇杷膏还可以这样搭配，大赞李忠伦为他们开创了新吃法。

什么都爱吃

除了枇杷膏，李忠伦还尝试了很多不同的奇怪食物搭配。他近期最惊艳的尝试是榴梿加咖喱。他说，榴梿使咖喱更加的浓郁香甜，让他感到十分意外。

当然，并非每个食物搭配都好吃，有一些就真的是黑暗料理。

李忠伦回忆道：“千万不要尝试生鱼片和咖椰，还有豆瓣辣酱加咖啡，这两个食物配在一起，让我印象真的有够‘黑暗’。”

这些黑暗料理视频为李忠伦带来了不少流量。无可避免的，随着热度而来的还有负评。有一些网友单纯觉得这些食物搭配太奇怪，无法接受；有一些网友则质疑李忠伦为何要做这么标新立异的事情。

李忠伦说：“其实我拍摄这些视频的初衷只是因为我很爱吃，又经常会有一些天马行空的想法，好奇一些食物搭配起来是什么样的。这些质疑虽然会让人难过，但却不能左右我做自己想做的事。”