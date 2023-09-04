跟着两位小学徒去探索米其林一星大厨的风采！

人人都喜欢吃美味佳肴，但你知道做一道料理有多难吗？烹饪讲究色、香、味、形，每个环节都藏着大学问。本期《大拇指》就带领两位同学向大厨陈茳誔（jiāng tǐng，37岁）请教“形”的学问，学习摆盘技巧和餐桌礼仪。

这次要当“小学徒”的两位同学是常奚豪（培英小五，11岁）和李睿琦（育青小五，11岁），他们都对烹饪很有兴趣；奚豪平时会帮着妈妈一起做蛋糕，睿琦则会在周末为家人做煎饼。能够向米其林大厨拜师让两人感到非常兴奋，尤其是奚豪：“我之前有看过陈大厨的介绍，我觉得他超级厉害！”

摆盘艺术 大有学问

常奚豪和李睿琦首先学的是如何摆盘。俗话说：“言传不如身教”，陈茳誔大厨先露一手，亲自示范了一遍。只见他手握镊子，将白萝卜片、鱼子酱、小花和橄榄油制成的小球依次放入碗里，盖住碗底的鱼片。

每道菜肴的摆盘、食材的摆放方向和方式都有厨师的用意。即便是看似无关紧要的花花草草，都能给食客带来不一样的味觉冲击。

每种食材的数量和放置顺序都有严格规定，一旦出错就要重新开始，所以保持专注十分重要。不一会儿，原本平平无奇的料理就在陈大厨的操作下变得非常好看！

见他完成得如此轻松，奚豪和睿琦信心满满，上手时却发现摆盘比想象中难。

睿琦在夹取食材上遇到困难，好几次夹不住食材，甚至还不小心掉在桌上；奚豪发现摆盘步骤繁杂，每步都要很小心，而且还要注意美观。两人手忙脚乱地忙了半天，才终于完成自己的摆盘。

睿琦感叹道：“陈大厨的水平很高所以才看起来简单，自己做的时候就会发现摆盘没那么容易。”

摆放餐具也很讲究细节，餐厅领班余璎祺（左）教两位“小学徒”摆放餐具要注意的事项。

餐桌礼仪 细节至上

休息一会儿后，由餐厅领班余璎祺（27岁）向奚豪和睿琦展示标准的餐桌礼仪，用餐所使用的盘子、碗筷、杯子、餐巾等物品的摆放位置。没想到餐具的摆放有这么多的规矩！

简单的示范后，轮到“小学徒”亲手实践，检验他们掌握了多少。第一次摆放，难免生疏，领班为他们分别提供了一个餐具摆放的模具。有了模具的辅助，他们摆得十分认真，边回忆“教程”，边小心翼翼地调整面前的餐具。

从紧张到松弛

在完成了两项任务后，两人终于松了一口气。奚豪说：“我刚开始时很紧张，到后面觉得越来越有趣，好的摆盘可以吸引客人品尝美食。我觉得做厨师不简单，要会很多东西。我会继续学习做新的菜，比如炒西兰花、凉拌菜、三明治等给家人吃。”

睿琦认为，厨师做事时需要有一颗仔细的心，否则东西就很难做好。“我想要学习更多的菜，煮给家人吃。”她也想将这次宝贵的经验与家人朋友分享。

第一次教导小徒弟的陈茳誔表示：“我觉得这次活动蛮有意思的，之前没有想过如何教年纪小的孩子去完成一道菜。我们要站在他们的角度去看待每道菜背后的细节，因为他们可能会觉得那就是一道菜，没什么特别。但是对我们而言，会想把每个环节都调整好。”