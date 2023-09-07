在本地，有那么一些咖啡馆，外表古老得“其貌不扬”，甚至有些破旧，但一旦推开大门内里却“潮”味浓郁，不少还成为了时下年轻潮人最喜欢打卡的cafe。

My Awesome Cafe 真棒堂

地址：202 Telok Ayer St, Singapore 068639

看着这名字好像是一家普通的咖啡馆，走到门前可就发现它的不同之处啦！这家咖啡是由中华医馆改造的，保留了中华医馆的一切装修原有特色，外表古色古香，内部也相当复古色调，但提供的饮品相当具有时尚的“fusion”特色，既有以前的复古风味，又有着适合IG打卡的潮酷外表。

Sinpopo 新泡泡（如切店）

地址：458 Joo Chiat Road

新泡泡甜品（如切店）带着新加坡传统五脚基的多彩特色，不仅外观复古，在准备美食甜品的时候，也会使用传统的方法呢！可以考虑在嘴馋甜品的时候，来到本就很适合拍照的多彩如切享用一杯传统咖啡，在店堂里穿越到50年前的新加坡！

再成发五金

地址：150 Tyrwhitt Rd, Singapore 207563

大名鼎鼎的“再成发五金”已经成了本地相当有知名度的“新加坡风味”打卡好去处。听这个名字，看这个破旧的工厂式大门，看上去和咖啡简直毫无关联，推门一看竟然“别有洞天”，原来是一家以前的五金店改造而成的咖啡馆！铁窗与木质家具、传统吊灯，延续了浓浓的复古味道。室内的吧台和咖啡区域则可以近距离观看咖啡师制作咖啡，好酷！

Old Habits

地址：SAFRA Mount Faber

坐落在SAFRA Mount Faber里的咖啡厅，外观看似不显眼，但走入店里则能“大开眼界”，感受复古潮味道！这家充斥着怀旧情调的小店，从餐座、墙面摆设都非常有年代感。

复古装潢仿佛能让人穿越时空，提供的则是相当美味的潮流brunch哦！

熔岩蛋糕（Lava Cake）则是当家主打，外貌虽然黑黑的，但是有着美味而丰富的内心。

Enjoy Xia Hokkien Mee Kitchen 享受虾福建面

地址：Address: 383 Jln Besar, Kam Leng Hotel, Singapore 209001

虽然这家店的店名是福建面，但是隐藏得相当好的店面则充满了复古风味。入座播放着传统歌曲，就连奶茶与咖啡都用传统的搪瓷杯端上桌。店门有点难找，但内部让人惊喜！有带点复古的霓虹灯照射下，每一道传统美食都有着有趣的历史味道。