今年的全国华文杰出教师奖名单出炉。一起来看看这两位获奖老师如何通过独特的教学方式脱颖而出吧！

“哲学家苏格拉底（Socrates） 说，每个人身上都有太阳，主要是如何让它发光。老师的工作就是发现学生身上的太阳。”——梁桂平

在辅廉小学任教13年的高级教师梁桂平（41岁），是今年全国杰出华文教师奖的得主之一。她以特别的成语教学和纪律妙招，培养出许多品学兼优的学生。

梁桂平老师十分注重成语教学，独特的教学成为其他母语部老师的典范。不过刚开始做时，也引来质疑的声音。

梁老师说：“别人都觉得奇怪，学生才小一，你怎么就教成语了。”她在开学第一周，就已把一系列的成语教完了。这些成语可是精挑细选，配合每天上课的场景，学生们很快就掌握。

除了朗朗上口、具有AABB的韵律感外，还有很多都是学生平时在校园生活中会用到的，如课桌“干干净净”。她也善用“安安静静”和“叽叽喳喳”的正反义叠字和成语，潜移默化中教导学生正确的行为。在梁老师的循循善诱下，低年级生都掌握了基本成语和叠字，也培养了对华文的兴趣。

梁桂平坚信，老师的责任就是去找到孩子身上的太阳，让它发光。

对付问题学生有妙招

对于调皮捣蛋的学生，梁老师另有以柔克刚的小妙招！

梁老师总是以温柔的方式跟学生沟通，也不断提到“优雅”两个字，让这一群捣蛋的学生们也逐渐安静下来。

“我告诉他们，老师是一个优雅的人，不会大喊大叫。通过以身作则的方式教他们，让他们明白这个道理。”渐渐地，学生们一听到“优雅”，仿佛打开他们听话的“开关”，不再吵闹。

不期而遇的幸福感

梁老师说，教师这份工作非常有意义，成为老师的13年来，她很享受和学生上课的每一刻，也为她带来了很多有趣的经历。“我很喜欢学生们的创造力、无限的童心、好奇心。和他们的互动中，他们总会创造出幸福感。”

她举例，小一学生在学习生字时，会把词语拼成她意想不到的词语搭配。某次学习课文，一名学生自主性地把词语组成“种小花”，给她创造了惊喜。几周前，一名学生亲手画了一个“化妆盘”给她，还利用口罩做出一个刷子的形状。虽然这个化妆盘不能用，但是满满的心意让她感动不已。

梁老师把这些“小惊喜”全都记录在她手机的相簿里，可以随时翻看。

对于这次获奖，梁老师说：“获奖是一个逗号，不是一个句号，它会激励着我把以后的路走得更好。”

“思考型”课室

来自联华小学的胡容儀老师（44岁），任教21年，也获颁今年的全国杰出华文教师奖。胡老师带领团队推动“思考型”课室，根据每个班级的程度来设计课程，培养学生的思考和表达能力。

“思考型”课室在联华小学已推行了十年，胡老师也开放课堂，让其他学校老师前来观课，互相交流。

胡老师受到“学思达”教育理念的启发，想创造与传统课堂不一样的上课模式。“学”代表自学，“思”代表思考，“达”代表表达。胡老师会请学生先在家按照设置好的题目预习。上课时，学生再进行小组讨论，最后上台呈现。

“我不会在课堂上滔滔不绝，而是让学生互相讨论，体会学习是一件主动的事情，不是坐着听课就好。

学生在胡容儀老师的华文课上有许多上台表现的机会，充实又有趣！

把课堂交给学生

一开始，一些程度较差的学生因没信心，不敢上台发言。胡老师会把程度好的学生分配到不同小组去带领组员。如此一来，程度差的学生越来越有信心发言，程度好的学生也因为担任“小老师”而重新激起了学习的热情。

胡老师认为华文可以很好玩，但是“玩”不是指玩耍，而是玩转学习的方式。“我会把课堂交给学生，鼓励他们多思考，活学活用。每当学生有答案，我都会追问他们为什么会这么想，怎么得出答案等等。”

虽然课堂讨论对低年级的学生有一定的难度，但学生都非常享受过程。胡老师分享道，有学生对她说：“老师，上你的课很有趣，可是要不停地动脑筋，我们的头脑好‘累’！”让她哭笑不得。

注重纪律 赏罚分明

在课堂上，胡老师认为课堂纪律是影响学习氛围的关键。面对调皮捣蛋的孩子，胡老师总有自己的一套策略。

“曾经一位男学生上课时像‘孙悟空’一样爱上蹿下跳，大吵大闹，所有老师都收服不了他。”胡老师采取赏罚分明的方式，做对有奖励，做错就受罚。

除了赏罚分明，胡老师私底下也花很多时间与学生和家长进行交流。原来这名男生来自单亲家庭，渴望大人的陪伴与关爱。

“有一次他做错事，我对他特别地凶，结果他流泪了。看他流泪的那一刻，我知道他是有救的，愿意改过自新。” 学生毕业后，胡老师收到了他的简讯。学生在简讯中感谢了胡老师这些年来的耐心开导，不曾放弃他。胡老师为此非常感动。

第26届全国杰出华文教师奖

全国杰出华文教师奖已经迈入第26年，由《联合早报》与早报校园联办，以及新加坡华文教研中心、新加坡华文教育学会、新加坡华文教师总会、新加坡中学华文教师会协办，并获得教育部支持以及陈江和基金会赞助。

得奖名单

董亚茹 圣婴女子小学（大巴窑）

梁桂平 辅廉小学

陈碧诗 正华小学

胡容儀 联华小学

陈嘉豪 南侨中学

陈利婷 美华中学

颜小芳 淡滨尼美廉初级学院

张建平 国家初级学院