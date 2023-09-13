学习华文不沉重！荣获今年“全国杰出华文教师奖”的两位老师尽心尽力，探讨有趣的教学法，让学生体会学习华文的乐趣。

学生们拿起黏土揉一揉、捏一捏，制作各种各样的物品，乍看之下还以为他们在上美术课。其实，这是美华中学华文教师陈利婷（38岁）特别设计的华文课，让学生们“动手”学华文。

拥有14年教学经验的陈利婷注意到，越来越多学生来自讲英语为主的家庭，他们使用华语的时间不多，如何在华文课堂上激发他们学习的兴趣，成为许多老师的一大挑战。

陈利婷老师让学生动手用黏土作成食物，让他们写下食物的制作过程，学习华文。

“动手”学华文

喜爱手工活动的陈老师，把自己的兴趣融入课堂当中，勾起学生对华文的兴趣，让他们更专心投入课堂学习。

有一次为了讲解“首先”和“然后”等表达时间顺序的词汇时，她买了一些黏土让学生制作“黏土美食”。过程中，她鼓励学生运用序词写下制作过程，一边动手，一边加深对词语的认知能力。

把网红请进课堂

陈老师也曾邀请一名从事自媒体行业的校友，回校向中三学生在应用学习课程（Applied Learning Programme）上分享拍摄短视频的注意事项。

课后学生从日常生活中选择题材，制作成短视频，并添加华语旁白和字幕，在趣味中学习华文。

做终身学习者 感染学生

身处在这瞬息万变、日新月异的科技时代，陈老师说：“除了当老师，我们也要成为优秀的学习者，保持愿意学习新事物的心态。”

陈老师说，作为老师，“要跟上时代的脚步，与时并进，不断地学习和进步”。

她也希望，自己一直探索和研究新事物的精神能够感染学生，鼓励他们在面对困难时不轻言放弃。

陈利婷老师保持着愿意学习新事物的心态，鼓励学生在面对困难时不轻言放弃。

来自南侨中学华文老师陈嘉豪（34岁）也通过创意教学让华文贴近生活，并用真心打动学生，改变他们学习华文的态度。

让华文成为生活中的语言

因为喜欢和他人分享知识，陈老师从小就立志成为一名教师。他执教鞭九年，一直都在南侨中学教华文。

陈老师发现校内学生现今较少接触华文华语，使得不少学生心理上对学习华语产生排斥感。

“很多学生可能会觉得学华文是为了应付考试。我希望能通过一些方法，比如说在校内推广华语的使用，使得华文能‘走出’课室，成为生活的语言。”

为此，陈老师今年带领中二的华文教师推行了“南侨校园报报报”活动，让学生化身新闻记者，以校内的课程辅助活动为主题进行采访任务。学生用华语采访校内的其他学生及老师，受访者也必须用华语来回答。

不让程度弱的学生掉队

为了让每一个学生在课堂上都有练习口语的机会，陈老师会让学生自己两两配对，彼此轮流进行“口试”，也会特意让程度较弱的学生先发言。这可不是要故意为难学生，而是暗藏着陈老师的用心良苦。

他解释道：“华文程度较弱的学生本来就对华语表达没有什么自信，让他们先发言，也是希望能减轻他们在这一方面的心理压力和负担，自信心不会受到影响。”

这样的安排对程度强的学生来说也是学习的机会。“我希望学生们能够意识到，无论程度高低，都有能力去帮助彼此，有值得相互学习的地方。”

制造机会表扬学生

在陈老师看来，要让程度弱的学生改变学习态度，甚至爱上华文，老师的真心付出以及对学生的肯定和鼓励必不可少。

在选择作文范文时，他会尽可能选择程度较弱的学生的作品，进行修改后，作为班上同学的范文，也借这个机会来表扬和肯定这名学生。

他说：“我自己教书其实没有一个固定的方法，只是尽所能去帮助和辅导，去给学生信心跟肯定，让他们感觉到，自己不是在孤军奋斗，他们也有能力把这个科目学好。慢慢地，学生对华文的态度就会开始改变，也比较愿意去学了。”

陈嘉豪今年带领中二华文教师推行了“南侨校园报报报”活动，让学生化身新闻记者，以校内的课程辅助活动为主题进行采访任务。

第26届全国杰出华文教师奖

全国杰出华文教师奖已经迈入第26年，由《联合早报》与早报校园联办，以及新加坡华文教研中心、新加坡华文教育学会、新加坡华文教师总会、新加坡中学华文教师会协办，并获得教育部支持以及陈江和基金会赞助。

得奖名单

董亚茹 圣婴女子小学（大巴窑）

梁桂平 辅廉小学

陈碧诗 正华小学

胡容儀 联华小学

陈嘉豪 南侨中学

陈利婷 美华中学

颜小芳 淡滨尼美廉初级学院

张建平 国家初级学院