生活在新加坡这座“大自然中的城市”，人们近年来不仅喜欢结伴探索大自然，也更常能看到野猪、水獭或蜥蜴这类野生动物出没在社区中。

本地2023年有约9700起关于野生动物的通报，比2022年的7900起多了约20％。随着高度城市化的发展，野生动物在邻里社区出没的现象日益引起社会关注。

据了解，关爱动物研究教育协会（ACRES）去年就收到了约1万3400通关于野生动物的热线电话，平均每天30到50多通。

资深野生动物巡捕员萨法里（Safari Masnor，33岁）是ACRES野生动物救援队的一员。他的日常工作就是根据这些求救热线的指示，在全岛救助野生动物。

他介绍，巡捕员接到热线后会让对方发来现场照片和视频，以及询问对方姓名、所处位置、动物受伤情况等，“尤其是在同时有多个救援请求时，我们就会结合这些信息，根据距离远近、事态严重程度，当下做判断，决定救援的优先排序。”

在2022年6月的一个夜晚，一间食品仓库的员工发现仓库外的草丛里有一条蛇似乎被卡住动弹不得，他们不知如何是好，立即拨打了救助热线。萨法里的救援队赶到后发现，蛇被强力胶粘鼠板困住，无法脱离。他们最后通过捕蛇钳控制住蛇，并为其擦拭干净身上的粘胶，让蛇成功脱困。

本地共有67种蛇类，大多没有毒性。萨法里表示，公众对蛇类普遍存在害怕的情绪，认为蛇是很危险的动物。“但其实蛇并不会主动攻击或是干扰人类，蛇主要以老鼠为食，很多时候侵入人类的区域很可能只是因为那里更容易获得食物。”

鸟类是救援“常客”

当然，并非每次的救援行动都“惊心动魄”，救援人员更多时候面对的其实是本地常见的飞禽。

据统计，ACRES去年拯救的2813只动物里，鸟类占到了70％到80％，其他的动物还包括蛇、松鼠、果子狸和猴子。

获救的鸟儿情况也五花八门，有中毒的鸽子、被绳子缠绕的八哥、翅膀受伤的乌鸦、跌落鸟巢的幼鸟等，不一而足。

曾有一只猫头鹰误入办公楼，因躲藏在一些器械里而没在第一时间被人察觉。等ACRES接到消息时已是三四天后，那时猫头鹰已经非常虚弱，好在最后并无大碍。

被救回来的野生动物，会被安排在ACRES的野生动物拯救中心的园区内饲养。ACRES兽医会接管受伤的动物，治好后放归自然。

治疗室平均每天有三到四只“病人”，多时可达10只，其中近九成是鸟类，其他动物则有松鼠、果子狸、鼩鼱、蛇和海龟。

为何鸟类会更容易受伤？究其原因，兽医护士黄雪玫（28岁）认为或许是因为鸟类飞行速度较快，所以最容易因撞击窗户玻璃或是墙壁而骨折或是脑损伤。

她调侃，或许人类才是野生动物最大的“天敌”。“野生动物来到人类的环境然后迷失了，难免会害怕，尤其是当它被困在一个地方，如楼房内，它随后到处乱窜也只是想出去而已。但人类因为害怕而进行的驱赶或攻击等行为就会对动物造成伤害，蛇和蜥蜴就是两种常被‘误伤’的动物。”

缺乏了解 所以恐惧

城市人对于野生动物的恐惧，源自缺乏了解。ACRES副执行总裁卡莱（Kalai Vanan）认为，或许人们对于热爱大自然这种说辞存在误区。“社区内有更多绿化带和公园，人们想要亲近大自然，这是好事。但同时也要意识到自然里不仅有美丽的事物，蟒蛇、蜥蜴、蝙蝠等也是大自然的一部分。”

为何野生动物频出没？

近年来频繁出现野生动物出没的新闻，不禁会让人疑虑，这究竟是偶然事件，还是有迹可循？

根据公园局网站的数据显示，新加坡生活着83种哺乳类动物，109种爬行动物，26种两栖动物，413种鸟类。野生动物同人类一样，赖于这片土地的资源繁衍生息。随着城市化发展的推进，在活动范围不变的情况下，每平方公里共居的人类与动物势必增加偶遇的可能性。

卡莱指出，城市化发展挤压动物们生活区域可能只是其一，在那之外或许也和人们更加频繁去探索和亲近大自然有关。“疫情以来人们开始更多关注自然生态，更频繁地去公园、绿地，新开发的住宅区也喜欢建在绿化带或水道旁，这些自然区域都是野生动物生活的地方，相互遇到的概率自然不小。”

卡莱认为，或许人们对于热爱大自然这种说辞存在误区。“人们想要亲近大自然，这是好事。但同时也要意识到自然里不仅有美丽的事物，蟒蛇、蜥蜴、蝙蝠等也是大自然的一部分。”

遇到野生动物时怎么做？

野猪

· 避免做出任何使野猪感到受威胁的举动如大声喊叫、突然移动、闪光摄影等。

· 不要给野猪喂食。

· 若野猪紧跟在后，未必是要攻击，有可能只是习惯向人们讨食。这时候千万不要奔跑或攻击野猪，应该慢慢镇定地走开。

野猴

· 保持距离，不要和野猴对望，或做出任何威胁性动作。

· 若发现受困的野猴，不要企图释放它或对它笑，因为野猴认为露出牙齿是一种攻击行为。

· 野猴之间不时会打架，若发现受重伤的野猴，可拨打ACRES热线97837782或公园局动物应对中心1800-476-1600。

蛇

· 若在丛林、水沟和其他绿色空间看见蛇，只须避开它们即可。

· 若在住宅区发现蛇，可拨打ACRES热线。

· 若身边有宠物，确保它们不会接近蛇。

水獭

· 不要触摸、追逐或把它逼入死角。

· 把狗拴好，避免它追逐水獭。

· 不要喂食、大声喧嚷和使用闪光灯，以免惊吓或激怒它。

· 不要往水里乱扔垃圾或留下尖锐物品，水道是水獭嬉戏和觅食的地点。

蜥蜴

· 不要惊慌。蜥蜴很害羞，除非被激怒或逼入死角，否则不会攻击人类。

· 从远处观察、不要触摸、追逐或围堵它。

· 不要喂食、大声喧嚷和使用闪光灯，以免惊吓或激怒它。

· 若被咬伤立刻求医，蜥蜴口水有超过50种细菌，可引起伤口感染。

果子狸

· 保持冷静，保持安全距离观察，不要追赶或将它逼到角落。

· 果子狸对幼崽的保护意识强，避免碰触。

· 如在家中发现有果子狸受困并无法自行离开，或者受伤，可拨打ACRES热线97837782或公园局动物应对中心1800-476-1600

蝙蝠

· 不要惊慌，也不用特意理会，蝙蝠进食完就会飞走。

· 避免触碰受伤或受困的蝙蝠，它为了保护自己可能咬人。

· 如果飞入住家，应打开窗户，并关掉灯和风扇，蝙蝠会尝试自行离开。