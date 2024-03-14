最近，AI工具进入了“爆发期”，各大科技公司都放出了一大批最新的AI工具，让我们看看这些工具可以怎样帮到我们！

Magnific

诞生日：2023年11月

公司：Magnific AI

Magnific 是利用算法放大、精修图片的工具。图片模糊也好，太小也好，都可以丢进这个平台“放大”，还能利用这个平台把一个图片的细节部分无限拓展，从一个“零件”变成一张完整的图片。Magnific会识别图像和信息，补充缺失的细节。它能够将新增添的内容尽可能自然地融合在图像中，提升图像的真实感。如果有一张模糊的图需要高清放大扩图，这个工具会是最好的帮手。这个工具也可以结合其他AI生成工具，例如在Midjourney生成图片的基础上进一步提升质感，让AI图片变得“更真实”。

Sora

诞生日：2024年2月

公司：OpenAI

ChatGPT的母公司OpenAI就在近期发布了全新视频生成工具Sora，一经宣布就引发了轩然大波：因为这个工具太厉害了。Sora发布了一段一分钟的“一镜到底”视频，细节和故事性都非常丰富，可以说像是一部小电影。而且，与OpenAI旗下的其他AI工具一样，Sora也只需要一些文字描述，就可以按照这些文字生成相当精细的视频，技术之高令人赞叹。

如果在课堂展示的时候需要一段视频演示，以后也不怕找不到模特拍摄了，可以直接用Sora上阵！

Video Poet

诞生日：2023年12月

公司：Google

谷歌在去年12月发布了视频模型Video Poet。与其他视频生成工具不太一样的地方在于，除了按照文字描述生成视频之外，它还能搭配视频内容生成音效。不过相比起Sora，VideoPoet的生成时长有限，能够生成2到5秒的内容。此外，Video Poet还能把静态的图片变成动态的图片，对于想要图片“动起来”的同学们非常有用。

MusicFX

诞生日：2023年12月

公司：Google

除了视频之外，音乐也可以用AI生成了。做视频、做展示想要插入不涉及版权的音乐，再也不需要在免费音乐库里一首一首听：只需要几个关键词，MusicFX就能生成出原创音乐作品，还能在生成旋律的基础上，增加各种节奏、混响和音效。对于有一些音乐基础的未来创作人来说，它也是一个帮忙制作背景音乐的好帮手。

Niji V6

诞生日：2024年1月

公司：Midjourney

Niji是基于AI图片生成平台Midjourney的“二次元”版本，可以直接按照想要的画风“生成”漫画作品。以前想要某种画风的示例图，或许需要长时间的训练或是约稿，在Niji平台上则可以用几个关键词就让贴合流行画风的“二次元”图片凭空诞生。现在的Niji，还会把其他用户生成的图片显示在首页，方便大家互相采纳灵感，生成出更多有趣的作品。