芽笼美以美小学庆祝创校100年！我们一起来通过人、事、物三方面了解这所学校的特别之处！

如果你和妈妈都在同一所小学读书，是一种怎样的体验呢？

陈嘉凯（芽笼美以美小四，10岁）和妈妈沈妍汐（教师，38岁）上的就是同一所小学。如今，沈妍汐的身份从学生变为老师，在芽笼美以美小学教英文和数学。

一起上学上班 感情更亲密

经过了那么多年，她在学校得到的呵护和关爱，到今天依然还是能感受到。嘉凯也觉得，能和妈妈在同一所学校上课，母子俩感情更亲密了。

嘉凯告诉《大拇指》，有一次母亲节时，老师要学生做一张卡片送给妈妈。他把卡片做好了，上完课后就迫不及待去找妈妈，第一时间送卡给她。

嘉凯的弟弟今年刚上小一，沈妍汐说，和孩子们在同一所学校上课，相处的时间变多了。“上学路上我们有很多说话的机会，让我了解孩子上课的过程，有更多共同话题。”

共同见证母校百年

今年，学校庆祝建校100周年，母子两人为能参与学校这个重要活动感到非常幸运。

沈妍汐说，学校当年从只有27名小女生的校园，发展成今天的规模很了不起。

对沈妍汐来说，能在已经100岁的母校继续教导下一代，她感到骄傲和自豪。她希望学校继续发愤图强，传授正确的价值观给学生。但对年幼的嘉凯来说，学校如今100岁的概念，似乎还不是很能理解。

他说：“听起来一所学校如果100岁了，应该是很破旧的。不过，这却代表学校在新加坡独立前就已经存在了！”

妈妈的小学时光

沈妍汐个性文静，不大爱说话。回想在芽笼美以美小学上课的日子，让她收获最多的就是在学校交的朋友。

她说：“小学时光真的有很多美好的回忆。我特别记得教我英文、数学和科学的汤老师，她每半年会带比较乖巧的学生出去游玩，带我们从东部到西部的科学馆参观。”

如今，这位汤老师还在芽笼美以美小学教书。有趣的是，她也是沈妍汐两个儿子的英文和数学老师。

校园环境日新月异

多年来，学校的校园环境也改变了很多——不仅有新的教学楼，设施也更好。

沈妍汐笑说，她以前上课的时候会突然停电，风扇也会停掉，影响老师上课。“这些经历现在回想起来很珍贵，现在的孩子学习环境真的太好了。”

难忘校园生活

无论毕业多久，校歌旋律都是不会轻易被学生忘记的。虽然现在的芽笼美以美小学校歌歌词已不同，但沈妍汐时不时还是会回想起小时候在校园里的点点滴滴。

让她最难忘的是在小学五年级时到圣淘沙露营，第一次搭帐篷，第一次离开父母在外头过夜，晚上躲在帐篷里偷偷地哭……

《大拇指》不禁会想，一所100岁的学校里，又包含了多少学生和老师的故事呢？

不可不知的历史小故事

芽笼美以美小学始于1924年，是一间女校。学生最初是在教堂里一间小而简陋的房间里上课。学校的早期岁月充满挑战。当时没有土地和建校所需要的资金。学校的早期创办人不屈不挠，挨家挨户招揽学生。从一开始，教会的传教士和牧师们为学校提供了强有力的支持。后来，在许多善心人士和卫理公会教堂的资金赞助下，学校日益壮大。

曾被日军占领 学校关闭

可是好景不长，1942年2月15日，当英国投降后，日本军队接管了芽笼美以美小学的学校大楼。里头的黑板、桌子和椅子都被清空，为日本士兵让出空间，作为他们的兵营。在日本占领新加坡的时期，即从1942年2月到1945年9月，学校一直关闭。

新加坡有哪些百年学校?

小学：爱同学校、道南学校、英华学校（小学）、花菲卫理小学、工商小学、宏文学校、国专长老会小学、南华小学、蒙福小学、培青学校

中学：颜永成学校、育英中学、英华中学（自主）、花菲卫理小学、华侨中学 、美以美中学、南洋女子中学、欧南中学、中华中学、莱佛士书院