新星来挑战 营销谁最赞

早报校园新星挑战赛工作坊圆满结束，中学生同堂学习市场营销。

如果泰勒丝（Taylor Swift）要在新加坡开泡泡茶店，你会怎么去营销宣传？

面对这个问题，来自19所中学的近150名师生展开了热烈的讨论。来自义安理工学院人文与社会科学学院的讲师陈安琪以这个例子，跟大家分享了市场营销的重点。

这些学生参与的是由早报校园推出的首届“早报校园新星挑战赛”（ZBSchools Pro!）的赛前工作坊，并与义安理工学院合作，帮助参赛学生构思推广策略、拟定实施方案，并制定活动计划。

工作坊通过富有趣味性和互动性强的讨论环节，吸引了学生的关注，使现场氛围轻松愉悦。工作坊结束后，参赛队伍须要提交一份正式书面参赛方案。

公教中学中二的参赛学生吴润达（14岁）表示：“这个工作坊很好玩。我觉得学习市场营销在未来非常重要，因为在各行各业都会用到营销手法，所以这个工作坊很实用，给了我一些制定方案的方向和头绪。”

德惠中学负责教师马萍受访时说：“这个工作坊确实对学生更深入了解早报校园平台和‘早报校园新星挑战赛’有所帮助。参加工作坊后，学生对如何制作和实施方案有了更明确的方向。”

争夺“早报校园宣传大使”

此次“早报校园新星挑战赛”中，参赛学生将化身成为早报校园网宣传大使，通过同龄人的视角让更多学生认识这个华文学习平台。共有来自19所中学的147名学生和负责教师参与，组成了37支参赛队伍，其中文礼中学更是派出了6支队伍，成为派出最多队伍的学校。

“早报校园新星挑战赛”的营销策略正式方案提交截止日期为3月29日，主办方将会在所有提交方案的参赛队伍当中，挑选出十支队伍在校园内实施他们的方案。评选结果最迟于4月7日公布。

每支获选队伍将获得500新元作为实行经费，方案实行阶段将从4月8日起持续至7月22日。