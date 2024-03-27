高手过招 花落谁家？

全国华文大比拼敲响战鼓，究竟花落谁家，我们拭目以待！

网络用语“on fleek”是什么意思？“min jiang kueh”的华文名字是什么？全国华文大比拼有趣又“烧脑”的题目每年都吸引不少学生挑战。第11届全国华文大比拼于3月9日在南洋女子中学校举行，一共吸引165所中小学的2400名学生参赛，打破往年纪录。

各路高手 齐聚一堂

今年赛场上有许多熟悉面孔。去年小学组的季军张爱文（12岁）从乐赛小学升上了莱佛士中学，他表示中学组多了新的题型，例如用部首造词和填字游戏，这些都增添了笔试的乐趣。

另一位去年中学组的冠军吴语晨（德明中三，15岁）告诉《逗号》：“今年的翻译题有点多，虽然有些题目没有十足的把握，但我还是抱着平常心去应战，因为最重要的还是比赛的过程，从中知道自己哪里不足需要加强，而非在乎结果。”

冲着大比拼而来

已有五年参赛经验的刘思汝（义顺中三，15岁）直言，他就是“冲着”大比拼而来，并期望能够在初赛突出重围，有机会代表学校打进决赛。“当我知道一年一度的大比拼要来了，我就很兴奋地第一个向老师报名了。”

本来刘思汝还有点担心题目太难，但是他作答完后自信满满。“语文题和综合题中很多题目都很贴近生活，只要平时多关注周围的事，其实都能应付。”

学好华文 如虎添翼

相比去年，今年的初赛人数限制调高到了每所学校20人，对此义顺中学的冯清发老师（60岁）十分乐见。今年他连续带队7年，每年都积极推动学生参赛。“华文大比拼是本地少有的大型华文常识竞赛，借此平台能让更多学生发掘华文的美妙，并在生活中学以致用。如果学生能掌握好华文，不管是在本地还是国外，就比别人多一份优势。”

成绩揭晓 角逐荣耀

同学们可点击链接查阅初赛成绩。

小学组表现最好的六所学校将晋级决赛，中学组则是六所学校晋级半决赛，争取决赛的四个名额。半决赛/决赛将于4月27日在榜鹅综合社区中心（One Punggol）举行。小学组决赛将在上午10时开始，中学组半决赛则预计在下午12时45分举行。欢迎公众到场支持，届时比赛也会进行线上直播。

全国华文大比拼由新报业媒体华文媒体集团与南洋女子中学校联办，中国工商银行新加坡分行联合呈献，豆趣（Do Qoo）鼎力赞助，并获得推广华文学习委员会、全国翻译委员会和讲华语运动的支持。美禄（Milo）为初赛提供饮料赞助。