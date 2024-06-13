一起来Cafe Hopping

正在享受学校假期的你，有没有注意到新加坡这些新开的休闲好去处？



Book Bar



就连名字里都带着“书”，这间咖啡馆的静谧气息已经透到了店外啦！藏在咖啡馆林立的Duxton，这间店既是书香味十足的书店，同时也是咖啡味浓郁的咖啡馆。菜单并不是很丰富，但是复古又安静的氛围以及伴随你的书本，搭配不那么昂贵的价格，或许是个读书复习的好去处！



Home Dawn



这家名为“Home”的咖啡馆，从入口就带上了“回家的诱惑”——直接把一张看上去非常舒服的床竖在了门口，在咖啡馆和餐馆林立的克拉码头区域属实打足了亮点。位于克拉码头旁边，一到达二楼的咖啡馆区域就可以看到很不错的河畔风景，配上晚上的乐队，情绪和氛围价值全部拉满！不过，甜点选项比起另外几家咖啡馆不那么多，咸味轻食的选择会多一些。



Penny University



它是“新”店但并非新开，曾经非常受欢迎的Penny University在芽笼士乃开新店啦！之前开在东海岸的它因为平价收获了不少学生族的人气。除了价格合理的地中海风格早中餐（brunch）以外，他家还主打各种手工咖啡，其中一款Jaffa Mocha既有浓郁的巧克力味，又有清新的橙子香气，赢得了不少人的芳心。



Ingen Kyoto



与其说这是一家“咖啡馆”，不如说是一间日式茶馆。藏在乌节路的这间日式茶道馆闹中取静，拂开门帘进入其中，古典日式京都气息扑面而来。在这里，即便不去日本旅行，也能品尝到日本不同地区的特色茶叶与抹茶，体验冲泡茶与抹茶还有日式甜品。甜品不仅仅只有传统的和果子，还有不少取材于日本文化的造型甜品，口味相当丰富。



Betsubara Creamery & Cafe



大家吃得很饱的时候总是调侃：除了给主食留的胃以外，自己总给甜品留了“另一个胃”。这家新开的甜品咖啡馆索性就以“别腹”为名，主打各种口味的冰淇淋和咖啡。这间位于淡滨尼的分店是Betsubara开设的最大一间门店，整体而言，冰淇淋和华夫饼都价格亲民，人流量适中，可以在炎热的下午多坐一会儿。