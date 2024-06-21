体育路上磕磕绊绊，每位光鲜亮丽的运动员背后都付出了不少努力的汗水！

近年来，新加坡运动健儿的表现越来越亮眼，体育专长也逐渐摆脱“冷门”的标签，成为部分学生追逐的梦想。

今年恰逢新加坡体育学校成立的第20个年头。体校至今培养了许多运动健将，见证了他们的成长，从小岛国走向了世界舞台，闪耀出属于自己的光芒。本期《逗号》来看看几名就读体校和主流学校的学生运动员，如何追逐各自的体育梦想。

因为热爱 所以坚持

“当我从高台跳下水，水花溅起时，那一刻我心中泛起了涟漪，久久不能平复。”

“当我投出保龄球，击倒所有球瓶，发出‘砰’的一声，同时也击中了我的心门。”

跳水小将李承恩（16岁）和保龄球女将林诗恩（18岁）回想起当初开始接触运动专业时的怦然心动，炽热的心依然滚烫……

秉持着这份热忱，李承恩从六岁开始学习跳水，坚持了多年，即使遇到困难也从不退缩。起初学习跳水时，站在10米高台上的时候，他的内心充满了恐惧。尽管如此，他并没有打退堂鼓，而是勇敢地克服了心理障碍，慢慢体会到跳水带来的乐趣和成就感。

“至今为止，跳水陪伴我度过了大半个人生。跳水带给我人生历练，教会我克服压力和恐惧，从而让自己更加强大。”

目前他正在为明年的世锦赛和东运会积极备赛，也希望将来能够代表国家参加奥运。

跳水在新加坡是比较新的一个体育项目，学习跳水的学生运动员数量并不多。不过，李承恩对未来十分乐观。“

现任总教练李鹏来了之后，使得跳水队伍日益发展，他还培养出两名跳水奥运选手，再加上这几年在各类跳水比赛中都取得了前所未有的成绩。我们在进步，我相信新加坡跳水选手可以突出重围，在世界跳水占有一席之位。”

除了克服恐惧，运动员最害怕的就是受伤。四岁就学保龄球的林诗恩在今年1月遭遇车祸，腿部擦伤，导致她必须暂停一段时间。受伤让她意识到了运动员的职业生涯是十分脆弱的，但她仍然不放弃，而是努力让自己在两个月内恢复，重返赛场。

谈到保龄球这项体育专业，林诗恩无奈表示，在大众眼中它只是一项“娱乐”活动，休闲时到冷气房“玩球”。

对于未来的目标，林诗恩自信地说：“我想当世界第一，学习崇拜和认可自己，因为只有自己不断地超越自己，才能够走向巅峰。”

对体校生的误解

“你在体校是不是不用读书？”、“你进体校是因为不喜欢读书吗？”

当别人得知林诗恩是体校生时，都会不约而同抛出同样疑问。这样的反应时常让林诗恩哭笑不得。“其实在体校，我们不仅能得到专业的运动培训，也能够修读不同的学术课程，例如O水准、N水准和IB课程等。”林诗恩目前就读共和理工学院与体校联办的商业文凭课程的一年级。

另一名武术女将罗芝宁（18岁）则是就读国际文凭课程六年级。她从早上八点开始上课，在课间休息时，她利用碎片时间在体校的武术训练区练习技巧。到了晚上，她再从兀兰出发，前往勿洛参加国家武术队的训练。训练结束后，她又乘车回到体校，在睡觉前挤出一点时间复习。

“体校生的一天十分忙碌，但是我们都没有因为专注运动，就荒废了学业。过程中会令我疲惫，但却非常充实。”

运动教会我的事

人因梦想而伟大，谈起自己努力得来的成果，林诗恩、罗芝宁和李承恩的眼里发着光。今年他们三位因表现亮眼，荣获了体校的最高荣誉——巫顺昌年度杰出学生运动员奖。

回顾过去一年的成绩单，三位都表示很满意。林诗恩去年在亚洲青少年保龄球锦标赛中包揽四枚金牌。李承恩则是去年在柬埔寨东运会男子个人10米跳台决赛中夺得铜牌。李承恩认为，运动不仅是一项挑战，更是一种艺术、一种追求完美的过程。“比赛时就应该全力以赴，不留遗憾。只有这样才对得起自己和那些相信你的人。”

罗芝宁去年首次参加世界锦标赛，获得女子太极拳金牌，成为太极拳世界冠军。今年1月，她荣获了国际武术联合会武术套路年度新星奖。罗芝宁说：“要想在武术里走的长久就必须要谦虚好学，不能赢了比赛后就骄傲自满，不然它会成为你追求进步时的绊脚石。”

条条大路通罗马

不是只有读体校才可以成为运动员，英华自主学校毕业生林乙暄（18岁）是国家队游泳选手，去年在东运会的自由泳接力赛夺下金牌。

林乙暄从五岁开始便热爱游泳，13岁就读美以美女校时就加入了国家队。后来，林乙暄在英华学校修读IB课程，同时也在国家训练中心接受培训。

林乙暄坦言，那段日子十分煎熬，尤其是一边面对课业压力，另一边要为东运会和亚运会备赛。她说：“同时兼顾好体育和学业相当累，不过办法总比困难多，我从不花时间去抱怨，而是学会自律，管理好时间。”

目前林乙暄已经毕业，等待成绩放榜。她的第一志愿是进入新加坡国立大学的医学系，立志当一名医生。考虑到未来的大学生活会更加忙碌，但她仍然会继续游泳，并且向英华学校的学长陈永进看齐。陈永进目前在美国斯坦福大学留学，他去年在柬埔寨东运会男子100米自由泳夺得金牌，今年将代表新加坡参加巴黎奥运会。

等待成绩放榜的期间，她也不停歇，争取每一个比赛的机会。她六月将会参加新加坡全国游泳锦标赛，以及明年新加坡主办的世界游泳锦标赛。

蛙泳金将——洪玮（23岁）

2022年，洪玮在河内东运会为新加坡摘下了男子200米蛙泳金牌，这是我国在东运会的这个项目中拿到的第一面金牌。他不仅夺得金牌，还以2分11秒93的成绩打破了大会纪录。

羽坛一哥——骆建佑（26岁）

骆建佑是我国头号羽毛球男子单打运动员。2021年，他获得了世界羽毛球赛锦标赛男单冠军，成为了新加坡第一位羽毛球世界冠军。

今年，他夺得西班牙羽毛球大师赛男单冠军后，在国际羽联的世界排名中上升到第十。

田径女飞人——珊蒂（27岁）

珊蒂（Shanti Pereira）是新加坡第一位亚运会田径金牌得主。

她多次打破纪录，分别六次及四次打破100米和200米的全国纪录，是本地第一位在田径百米项目中跑进12秒的女选手。

击剑美少女——阿米塔（23岁）

阿米塔（Amita Berthier）是我国女子击剑运动员，甜美可人的她在剑场上可是毫不留情。她是2019年东南亚运动会女子花剑个人和女子花剑团体、2021年亚洲－大洋洲奥运资格赛女子个人花剑冠军。她也是我国第一名获得奥运参赛资格的女击剑选手。

保龄球冠军——王炜雄（28岁）

王炜雄首次夺得菲律宾国际公开赛，以及保龄球世锦赛的冠军，这也是时隔17年为我国在这个项目上夺得的金牌。

今年他因为亮眼的表现，获得了新加坡保龄球总会颁发的年度最佳球员奖项。