你愿意为弱势儿童禁食30小时吗？

为弱势儿童禁食30小时，对不少中学生来说，是一个需要不少勇气才能完成的挑战。但上个月举行的“饥饿30”（30 Hour Famine）禁食挑战公益活动一经公布，就吸引了超过70名学生报名参加。

今年主题为“饥饿考验”（Hunger Trials），参与者通过除了禁食外的一系列活动，切身感受到居住在地区冲突及自然灾害发生地的弱势儿童的生活。

在为期两天的活动中，参与者被分成4至5人一组（模拟以一个家庭为单位）去完成站点游戏的挑战，尝试感受生活在困苦地区孩童的经历。

在本地举行的这项活动过去20年来，都由新加坡世界宣明会（World Vision）主办。不止新加坡，这项极有意义的活动，同样也在其他国家举行。

游戏背后富有涵义

活动虽是以玩游戏为主，但每个游戏站点背后都有着一段令人心酸的故事，比如跨越边境（Border Crossing）的游戏参与者以难民的身份，携带的小包裹里面装着“保命”物品，跨越边境地区寻找避难所，反应出因战争流离失所的民众，被迫背井离乡偷渡逃往周边国家。

生存环境面临考验

生活在战乱地区或受到气候影响地区的孩童每天还会面临食物、饮用水短缺的问题，他们不仅要每天走几公里路前往有水源的地方接水，这些水源的干净卫生还得不到保障，经常处于饥饿状态的他们也只能靠捡野果来填饱肚子。

孩童们成长发育所需的营养始终缺乏，疟疾和营养不良的问题在这些地区也非常普遍。

用行动支持弱势儿童

来自南洋女子中学的四名中四参与者在被问到参加活动的契机和感受时，吴两恩（16岁）说：“现在有很多战争和恶劣的气候，生活在受影响的国家和地区的居民可能没有足够食物。这是一个理解他人的好机会，让我们了解这些地区的孩童会面对的一些挑战。”

给邱惠琦（16岁）留下深刻印象的是搭帐篷，“我们失败了很多次，加上炎热的天气让我们觉得很累，所以需要一直尝试。我们最终通过努力克服了困难，粗浅地尝试了解那些孩子的生活是怎样的。”

而令符永莉（16岁）印象深刻的游戏是用纸折衣服，她说：“这个游戏真的让我体验到这些孩子所经历的事情，他们没有其他的选择，只能在工厂里做衣服，赚一点钱，也预测不了市场的收货价，所以赚的钱可多可少，得不到保证。孩子们在很差的工作环境中劳动，做着重复性的工作，所挣的钱也无法保证自己的温饱。我们生活在安稳的环境中，也应该去了解和尽自己的力量去帮助那些生活在困苦环境中的孩童。”

其实我们很幸福

另一名学生陈乐晓（16岁）也说：“我们在游戏中经历的还比不上那些孩童生活的真实环境，我们现在还有水可以喝，还有舒适的衣服和鞋子，但是他们就没有这些。”

新加坡社科大学学生陈祺凡（27岁）是第一次参加“饥饿30”活动。他受访时说：“在玩游戏的过程中觉得那些关卡都是来自于真实的故事，这让我反省，我们的生活很幸运。游戏过程中最有感触的时候是在用纸折裙子，折了那么多才两毛钱，我觉得很不公平。可是换位思考，如果我是那些在工厂工作的童工，我没有反抗的力量，也无法为自己发声。处于13、14岁年纪的孩子应该在学校接受教育而不是在工厂做童工，赚取微薄的收入贴补家用。听到这些故事让我感到很伤心，我也希望通过这个活动可以让本地年轻人了解到其他国家正在发生的事情。”

饥饿三十的意义

不说不知，全球有超过2500万儿童面临饥饿风险，1.49亿儿童因营养不良而发育迟缓。可动荡时代，战争、恶劣气候，无不对普通人的生活造成冲击。长时间的缺水少粮，对正常人来说是很大的挑战，更何况是处于极端、困苦环境中的孩童。

“饥饿30”（30 Hour Famine）公益活动，鼓励参与者直面饥饿，培养年轻人的同理心、同情心、社会正义价值观，关注世界，增加他们对志愿服务的热情。