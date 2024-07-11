海洋看似离我们很远，实际上我们的一举一动都对海洋有着举足轻重的影响。

一转、一扭、一拉，圣淘沙名胜世界S.E.A.海洋馆设计了一个互动装置，让公众通过旋钮和控制杆，引导弹球穿过受污染的海洋障碍物，模仿人类的污染行为对海洋生物的影响。

配合6月8日的世界海洋日，S.E.A.海洋馆举办第五届海洋节，主题为“守护海洋 共筑未来”（Righting The Future），通过不同的活动，让公众探索蓝色海域，提醒人们保护海洋生物。活动将在7月19日结束。

海洋动物照片墙

S.E.A.海洋馆设置了一堵照片墙，展示各种各样的海洋生物，包括乌贼、裸鳃目等。不要小看墙上这些海洋生物的照片，原来，捕捉它们的身影并不简单，甚至需要多次潜水拍摄。

负责拍摄这组照片的专业摄影师卓兴杰分享道：“虎虾鱼游得像子弹一样快，而且也有很强的伪装能力。”

尽管拍摄遇到困难，也要有一定的勇气，卓兴杰希望通过这些照片，呈现水下世界鲜为人知的美景，激发更多人去欣赏和保护海洋生态。

怀旧街机游戏

海洋馆也放置了一台名为海洋保育任务的纸板街机游戏，让公众动动手！

街机游戏的齿轮和障碍物是由垃圾制成的，里面的弹球代表海洋动物，玩家需要操控旋钮和控制杆，引导弹球越过垃圾并到达安全地带。

这个纸板街机游戏是由本地纸板艺术家Paper Carpenter设计的，除了好玩，同时也能够唤醒人们对海洋污染的关注。

海洋教育展区

海洋馆还设有教育展区，介绍海洋馆每年举办的海洋活动。例如“青少年海洋大使”项目，当中包括参观海之味水族餐厅和养殖场等活动，让公众了解了海洋生态系统、海鲜供应之间的平衡。 除了线下活动外，还有不同的线上案例研究和辩论，鼓励青少年深入讨论海洋相关的议题，加深对海洋可持续发展的认识。

志愿活动

教育展区还鼓励公众参与志愿活动，例如海洋清洁、讲解员计划、科学素质行动等等。除了能为保育海洋工作贡献力量，你也可以分享自己对海洋的热爱，鼓励更多人关注海洋面对的污染、过度捕捞、气候变化等问题。