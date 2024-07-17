一道长堤将新加坡与马来西亚紧紧相连，如脐带般牵动着彼此的情谊……



新柔长堤今年步入百年历史，这座连接新加坡和马来西亚的长堤，不仅是两国的重要通道，也在这一世纪中见证了两地的繁荣与发展。那么，你对于新柔长堤了解多少？让《逗号》带你一起走进新柔长堤的百年光阴，探寻那些有趣的故事。

1.“战”后余生

第二次世界大战爆发时，英军为了阻止日军从马来半岛经由陆路进入新加坡，不惜两次炸毁新柔长堤，以及导致输水管破裂。不过，日军在占领新加坡后，迅速修复了长堤。

2. 长堤不是“桥”

很多人误以为新柔长堤是一座桥，但其实它是“石堤”。一百年前，当新马都还是英国殖民地时，两地往来全靠船只。为了让交通更便利，1919年英殖民政府宣布建造一座全由花岗石堆砌而成的长堤，横跨柔佛海峡（Straits of Johor），这些花岗岩采自乌敏岛和武吉知马山的采石场。

3. 川行于长堤的巴士

如果你曾经搭巴士越堤到马来西亚，相信你对170和“小黄巴”不陌生。1971年，170号巴士成为了第一条川行于新柔长堤两段的公共巴士路线。2003年，柔佛汉达英达巴士公司推出Causeway Link跨境巴士服务，从新山载客往返兀兰地铁站。从此以后，往返新柔两地的巴士路线越来越多，还有950号和160号巴士，为人们提供了更多选择。

4. 新柔长堤险些被拆？

1996年，当时马国首相马哈迪，指出长堤阻断柔佛海峡的水流，造成淤塞和污染，提议拆除长堤，以建造一座弯桥取代，把柔佛海峡发展成繁忙航道。



然而，由于新加坡不同意拆除长堤，马哈迪又提出了一个新计划，只拆除马来西亚境内的部分，建造一座属于马来西亚的弯桥与新加坡的长堤相连。可是经过多年，这座弯桥并没有建成。右图为画家笔下的“弯桥”构想图。

5. 世上最繁忙的跨境通道之一

虽然新柔“长”堤并不长，只有短短的1056米，但是从1923年通车以来，一直是新马两国人民交流与贸易往来的重要通道。如今兀兰陆路关卡，每天有约25万至40万人越堤工作、学习或购物。遇到长周末时，过关人数可多达50万人。

6. 精神紧绷的时期

2008年，策划恐怖袭击活动的回教祈祷团新加坡分支头目——马士沙拉末（Mas Selamat），从本地拘留所潜逃到马来西亚，藏匿一年多。在这个期间，新柔长堤都处于高度戒备状态，是继第二次世界大战后，戒备最森严的时期，所有出入境车辆等都必须进行安检，导致拥堵情况。

7. 长堤旁的大水管

每次经过长堤时，你是否留意到沿路有好几根大水管？其实那些水管是用来输送水源的。1926年，沿着长堤而建的输水管完工，每天从柔佛蒲莱山（Gunung Pulai）集水区向新加坡珍珠山蓄水池输送3800万公升的水，缓解了本地水源不足的问题。

8. 遥望之后的重逢

2020年冠病疫情暴发，为了抑制疫情，马来西亚实施行动管制令，导致在新加坡工作的马来西亚人因此无法和以往一样每天两地通勤。原本熙熙攘攘的长堤在一夜间空无一人。这是长堤在近一百年历史中最安静的时期。​

终于，长堤在2022年4月1日重新开放，让已接种疫苗的旅客跨境。思乡已久的马来西亚人在午夜12时从长堤的中间点步入马来西亚境内，顿时雀跃欢呼声四起，久别团聚的家人们相拥而泣，成为历史性的一刻。