《大拇指》在勿洛的新生水厂关闭之际，跟着活力水兄妹Water Wally和Sally，一起去了解新生水的故事！

新生水发展史

1970年：新生水的构思最早于1970年代提出，但由于成本太高，当时还无法进行生产。

2000年：公用事业局建造了一座示范工厂，每天可生产一万立方米的再生水，将它取名为“新生水”。

2002年：2002年国庆日，新生水正式推出，现场六万名国人一起喝新生水。

2024年：新生水已通过超过15万项科学测试，完全符合世界卫生组织饮用水质量指南，以及美国环境保护署饮用水标准。目前，新生水能满足新加坡40%的供水需求。

新生水净化过程

1 过滤（Microfiltration）：把用后水（used water）中的细沙和细菌除掉。

2 反向渗透（Reverse Osmosis）：水在高压下冲过一种特制渗透膜，所有细菌和病毒都留在膜的上面，只有净水流过。

3 紫外线消毒（UV Disinfection）：最后以紫外线辐射消毒，作为额外安全保障。

新生水的用途

新生水主要供给工业和商业用户。在面临干旱时，新生水会加入蓄水池，增加池里的水量。

勿洛新生水厂在7月31日停止运作。活力水兄妹准备在2030年搬到位于樟宜的第三座新生水厂，生产力比勿洛新生水厂多两倍。

新加坡的“四大水喉”

你知道新加坡的水都从哪里来的吗？

集水区水源：新加坡的水源也来自本地的17个蓄水池和一个暴雨收集池系统，但集水区水源供应不稳，很容易受气候变化影响而导致短缺。

新生水：新加坡在2001年正式生产新生水。我国目前有五座新生水厂，勿洛新生水厂在2003年启用，是本地第一座新生水厂。勿洛新生水厂现在每天平均会生产1万2000立方米的水（相等于能填满约五个奥林匹克规格的游泳池）。

海水淡化：2006年，我国第一座海水淡化厂投入运作，每天可供应3000万加仑的淡化海水，满足我国10％的用水需求。

进口水：新加坡独立初期，与马来西亚签署两个长期水供协定，向马国进口食水。但我国政府意识到必须减少依赖邻国。

新生水趣味知识

⒈新生水灵感来自外太空！太空人上太空时不能带太多水，他们都是把用过的水再循环使用。新生水运用同样的原理净化水。

⒉新生水经过严格净化过程，水质比自来水还纯净。

⒊由于新生水太纯净缺少矿物质，因此不适合用来养鱼。