牛仔裤是最常见的穿搭单品之一，只要掌握好搭配要素，就能轻松迎接时下潮流。 本期“潮什么”带你解锁牛仔裤穿搭公式，轻松走在时尚前沿！

1）甜酷辣妹风

甜酷风因韩国女团BLACKPINK成员Lisa而爆火。紧身短上衣搭配宽松牛仔裤，能轻松达到身材比例上的反差平衡，视觉上自带增高效果。基础牛仔裤加修身小短袖上紧下松尽显腰线， 酷飒之余又不失俏皮。 尽量避免挑选深色的上衣，搭配亮色和浅色的衣服则更能彰显个人特色，加上腋下小包，经典又高级。

2）简约清新风

节假日出游时一定不要错过小清新式牛仔裤穿搭，简约又吸睛。浅色上衣搭配马卡龙色系的牛仔裤，让你成为行走的风景线。 除了简单的浅色T恤，泡泡袖、背心和小吊带等单品也与牛仔裤非常搭，再配上发卡、手链、耳环等简约饰品，让你出游轻松成为“时尚达人”。

3）优雅干练风

一些场合里不想穿得太过随意，又不想过于正式？那么衬衫搭配牛仔裤是你的最佳选择。 如何让衬衫和牛仔裤碰撞出奇妙的火花可是大有学问。首先，衬衫最上方的一到两颗衬衫扣要打开，不然会显得太死板。其次，衬衫一定要塞进裤腰里，不论是全塞还是半塞都是独特的风格。 最后，一条画龙点睛的腰带必不可少，宽度适中的腰带和质感满满的金属扣，在丰富穿搭层次的同时也有显瘦的效果。浅色系展现优雅深色系凸显干练，不同的颜色搭配成就百变风格。

4）美式复古风

跟随欧美明星的步伐，美式复古成为年轻人的新潮流。一身保暖又舒适的衣服对于经常蜗居在空调房里的学生来说必不可少。连帽衣搭配直筒牛仔裤，外加酷飒棒球帽，让你的穿搭别具一格。 此外，美式棒球衣也是近年大热单品，青春活力的棒球衣搭配水洗牛仔裤，带来前卫和复古的碰撞。

5）酷拽中性风

OversizeT恤和牛仔裤能碰撞出最时尚的中性风，不论是暗黑还是清爽型，嘻哈穿搭既动感又帅气。宽松舒适又少年感满满，是短发女生的不二穿搭之一。配饰首选银链子或耳机再搭配帆布鞋，酷感拉满。 对男生来说，日常出行可以搭配双肩包或斜挎包，只要注意色彩搭配均衡，做到简单干净，再加上一顶棒球帽，潮流值轻松飙升。