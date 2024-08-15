穿上飞行服，戴上头盔，傅诗玲和李鸿界走进风洞，一瞬间化身“超人”，在空中漂浮、旋转、倒立……在空中飞行是什么感觉？让这两位室内跳伞冠军告诉你！

室内跳伞模拟了高空跳伞的情形，运动员可以在风洞里漂浮，发挥无限创意，做出任何动作。在一般人的印象中，室内跳伞只是一项休闲娱乐的运动。其实，它也是一项竞技型的体育项目。近几年来，我国的室内跳伞运动员也在国际赛事上大放异彩。

首位在所有室内跳伞自由式项目中摘下桂冠、赢得50多面奖牌的傅诗玲（22岁）年纪轻轻就获得了世界冠军的荣誉。作为先锋，傅诗玲在室内跳伞这项运动中，让新加坡扬名海外，激励着师弟师妹勇往直前。

除了傅诗玲，本地的其他运动员也非常优秀。今年4月，在澳门的第五届FAI室内跳伞世界杯及第一届FAI亚洲室内跳伞锦标赛，我国队伍摘下五金三银二铜。当中，李鸿界（15岁）首次参加世界杯公开组的单人自由式赢得了金牌，是这个项目历来最年轻的冠军，同时他也在亚锦赛赢得同个项目的金牌。

空中飞行 欲罢不能

从小就有个“太空梦”，傅诗玲幻想有一天在太空中飞行。2010年时，一次的偶然的机会下，妈妈张瑞玲的广告公司Kinetic要找小孩来为IFly Singapore担任广告主角。当妈妈问她是否有兴趣尝试时，当时八岁的傅诗玲马上就答应了。尝试了一次室内跳伞后，她便一发不可收拾地爱上了这项运动。“在风洞里肾上腺素飙升的感觉，让我欲罢不能。”

李鸿界则是在更小的时候，就被室内跳伞的魅力所折服。“三岁那年，爸爸带我到IFly Singapore。当时我站在风洞外，看见里面的飞行员腾空自如，我非常羡慕。”

由于室内跳伞规定七岁以上才能飞行，所以当时李鸿界没能飞起来。“我每年生日都在倒数，等待能够飞行的那一天到来。就在我七岁生日那年，我的父母终于带我去体验室内跳伞。我很享受在风洞里像坐过山车一般的刺激。”

自此以后，李鸿界与室内跳伞结下了不解之缘。

专业背后的付出

当兴趣成为了专业，任何目标都变得不轻松了。室内跳伞比赛主要分为两种——团体竞速和单人自由式。不论是哪一种，都需要柔韧的身体来完成高难度的动作。别人眼中那些优雅的动作，其实运动员要用尽全身每一寸肌肉才能完成。因此，运动员每天都会在风洞外做伸展运动和锻炼。

室内跳伞是一项新的竞技运动，不像其他运动已有特定的招式和技巧，创新的高难度动作才能让裁判眼前一亮，获得高分。因此，运动员必须不断地发挥创意，发明新招式。李鸿界通过学习其他运动，例如跆拳道、武术来获得灵感。

李鸿界说：“空中跳伞是一门艺术，它可以和其他运动结合，我会尝试把跆拳道和武术的一些招式融入在自由式的动作中。”

由于IFly Singapore是本地唯一的室内风洞跳伞馆，人人都可以到那里去体验飞行的乐趣。因此运动员在繁忙时段训练的话，得和体验者轮流使用风洞。运动员需要争取每一次在风洞内的训练机会。“当我们在风洞里训练，来体验飞行的人会在风洞外为我们加油和鼓掌，还会祝我们比赛顺利，让我觉得辛苦是值得的。”

突破自我 成就未来

学习室内跳伞已有14年之久，傅诗玲历经过无数的“战场”。其中令她感到最自豪的是2018年在巴林举行的FAI世界室内跳伞世界杯，她与搭档朱昱璇夺得双人竞速冠军。傅诗玲从2012年开始参加双人竞速，但却用了六年的时间，才在大赛中赢得这个项目的冠军。

傅诗玲说：“在决赛中，我们通过决胜局以不到一秒之差的成绩击败法国队。我们是这个项目非常少数的女子组合，竞争对手都是身型与年龄比我们大一倍的男人。我们也是第一个赢得冠军的亚洲组合，这令我十分骄傲。”

飞到了室内跳伞的“最高点”，傅诗玲并不止步于此。生性大胆、喜欢挑战的她在2018年转向高空跳伞。

“高空跳伞是我的梦想，我在18岁时就拿到了空中跳伞的执照。一开始从飞机行跳下来那一刻的确需要很大的勇气，我也会害怕，不过我在空中时找到了熟悉的自在感。这些对我来说都是突破。”

傅诗玲预计明年将会到欧洲比赛，参加在比利时举办的世界杯，目标是有一天能成为高空跳伞的世界冠军。