当许多同龄孩子还在玩玩具时，9岁的李锐奇（杨厝港小三）已经开始设计和售卖自己的玩具。他创立了3D打印玩具品牌“Weggilees”，把兴趣变成小生意。

这一切要从一趟旅行说起。李锐奇和父母到澳大利亚和英国旅游时，第一次接触3D打印玩具，立刻就喜欢上了。他受访时说：“我很想买，可是一个要卖20到40元，爸爸妈妈觉得太贵了。”

爸爸看他这么喜欢3D打印玩具，回到新加坡后就买了一台3D打印机，让他亲手制作自己的玩具。

李锐奇使用3D打印机打印玩具。

看影片找设计点子

刚开始，李锐奇会上网找一些喜欢的3D模型打印玩具，后来他想：“为什么不亲手设计呢？”

他从小爱看别人拼乐高（Lego）的视频，也喜欢看日本动漫和YouTube创作者MrBeast的影片，就从中寻找设计灵感。

李锐奇制作的一些3D打印玩具。

他说：“我在视频看到喜欢的东西，就会用黏土做出来，后来想想如果把它们做成3D打印玩具，一定很好玩！”

于是，他开始学用软件画出喜欢的设计，然后使用人工智能生成3D模型图，再使用3D打印机把玩具打印出来。

就这样，一只只墨西哥钝口螈 (axolotl) 、螃蟹、蛇、松鼠等可活动、会摆动的动物玩具就做出来了。

李锐奇在市集卖3D打印玩具。

同学成为他的“顾客”

有一次，李锐奇把一些3D打印玩具带到学校，让他有了创业想法。“同学们觉得很好玩，问我可不可以买。我就决定打印多一点，把它们卖给更多喜欢的人！”

他的玩具品牌“Weggilees”就这样诞生了。除了设计网站，他还利用AI制作公司标志、名片和宣传视频。很有生意头脑的李锐奇还替每个动物玩具设计身份和角色背景。“有的是神探、有的是嫌疑犯，大家还要一起找出‘谁杀了猪’。这样一来，玩具好像真的活了起来！”

小小企业家夺双奖

7月11日，李锐奇参加“Singapore Kidpreneurs”儿童创业集市，摆摊卖自己设计的3D打印玩具。

活动也设有创业提案（pitch）环节，让小创业家向企业家评审介绍自己的点子。李锐奇凭着原创点子荣获“最佳小企业家奖”，而在台上沉稳又幽默的表现，也让他夺得“最佳商业提案奖”。