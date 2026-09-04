不想宅在家，却担心出门一次会让钱包迅速“瘦身”？其实，好玩不一定要花大钱。无论你喜欢动手创作、探究历史，或是到户外运动流汗，本地都有不少低价，甚至免费的小众好去处！

本期《潮什么》带你解锁四种周末新玩法！

图书馆当“发明家”

你以为图书馆只能看书、温习功课？由国家图书馆管理局发起的“MakeIT创客空间”计划，可能会改变你对图书馆的印象！

公众到访MakeIT创客空间时，可以免费使用3D打印机、数码切割机、电动缝纫机等设备，让你把脑中的创意变成真正摸得到的作品。即使没有相关经验也不必担心，MakeIT有适合初学者的入门课程，让你免费试试这些技术，现场也有工作人员从旁指导。

目前，裕廊、淡滨尼、兀兰和榜鹅图书馆都设有MakeIT创客空间。有兴趣的话记得先上国家图书馆网站，搜索“MakeIT at Libraries”报名!

创客空间提供3D打印设备，把你的创意变成实实在在的成品。

战机迷聚会胜地

新加坡空军博物馆完成翻新后，今年6月重新开放，“由内到外”都值得探索！

在博物馆的户外展区，你可以近距离欣赏真实的战斗机、直升机和运输机。室内展区则注入更多互动与沉浸式元素，例如结合弧形银幕和震动座椅的影院。观众走进这里观赏短片“Homeward”时，仿佛置身战机驾驶舱，短短五分钟内模拟空军紧急升空、应对空中威胁的刺激过程。

馆内还有增强实境（augmented reality）换装拍照区，站到屏幕前就可“穿上”不同的空军制服，无需换装也能拍下一张威风十足的“空军照”！

博物馆也通过投影、历史文物和军事装备，介绍新加坡空军的发展。新加坡公民和永久居民可以免费入场，航空迷不妨约上好友，一起去体验！

影院的弧形银幕让访客仿佛置身机舱，了解空军如何应对空中威胁。

到甘榜体验慢活

想暂时离开高楼林立的城市，不妨到罗弄万国村（Kampong Lorong Buangkok）走一走。

这个建于1956年的村落，是新加坡本岛仅存的甘榜。沿着泥土小路前行，可以看到锌板屋顶、架在木杆上的电线，以及村里的回教祈祷所。周围虽然已建起现代住宅，村内却仍保留旧时生活的模样，仿佛一脚踏进时光隧道。

这里不是布置出来的复古景点，而是居民真实生活的家园，因此参观时记得放低声量，也别擅自进入屋内或庭院。以尊重为前提去参观，才能真正感受甘榜的人情味!

建于1956年的罗弄万国村，是新加坡本岛仅存的甘榜。

划皮艇看天际线

喜欢户外活动，又热爱大自然？不如拿起双叶桨，看滨海湾金沙、新加坡摩天观景轮和市中心高楼沿着水面展开！

人民协会旗下的滨海湾百盛亲水天地（PAssion Wave @ Marina Bay）提供皮艇出租服务。目前，两小时的活动收费为百盛卡（PAssion Card）会员9元，非会员10元。开放式皮艇无须一星证书，就算是第一次尝试，也能约上朋友一起参加！

参加者须提前上网报名，锁定时段后当天穿上运动服、包鞋、涂好防晒，就可以出发了！