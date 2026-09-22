走在新加坡的大街小巷，不难发现越来越多中国茶饮品牌进驻狮城。这些品牌旗下的口味选择丰富、搭配新奇，性价比相当高。

本期《潮什么》带你认识四款风靡全岛、俘获本地年轻人味蕾的中国茶饮品牌！

茉莉奶白

来自深圳的茉莉奶白（MOLLY TEA），最近成了不少年轻人打卡的新晋品牌！它以茉莉为原点，把“喝茶”和“闻香”结合，主打“东方摩登”美学风格。

它的招牌饮品“茉莉奶白”，经过七道熏香工序，把茉莉花香慢慢融入高山茶中，喝起来清甜又清爽。有些饮品上面还会加上绵密的茉莉花奶油顶，口感像云朵一样轻盈。想尝试的话，可以到乌节中央城 （Orchard Central）或莱佛士坊（Raffles Place）的分店购买！

蜜雪冰城

路过蜜雪冰城（MIXUE）店面时，你有没有注意到店里播放的品牌宣传歌曲？蜜雪冰城的“洗脑神曲”已经成为了品牌的一大招牌，而他们的饮料也同样具有代表性。

蜜雪冰城饮品种类丰富，涵盖冰鲜果茶、奶茶和轻乳茶等系列，选择多样。其中，芋圆葡萄和蜜桃四季春都是深受顾客喜爱的热门饮品。

另外，其价格亲民的一元招牌冰淇淋也颇受欢迎，不仅奶香浓郁，口感也十分绵密顺滑。

蜜雪冰城的分店遍布本地各大商场，包括武吉士街（Bugis Village）、宏茂桥坊 （AMK Hub）、巴耶利峇广场（Paya Lebar Square）。

茶百道

有“天府之国”之称的成都，不仅是大熊猫的故乡，也是茶百道 （ChaPanda）的诞生地！

品牌从熊猫对食材“认真挑选”的习性获得灵感，以“鲜果与中国茶”定位，通过两者创意搭配，推出多款饮品。人气招牌饮品包括香甜Q弹的芋圆奶茶，以及充满热带风味的杨枝甘露。饮品甜度适中，尝得到果香与茶香，每一口都令人满足。

茶百道最早进驻乌节路的*SCAPE，如今也在纳福城（Northpoint City）、唐城坊（Chinatown Point）、巴西立广场（Pasir Ris Mall）等购物商场开业。

霸王茶姬

来自云南的霸王茶姬（CHAGEE）以茶马古道为灵感，把中国茶文化推广到世界各地。

2024年，霸王茶姬来到乌节门（Orchard Gateway）。该品牌主打原叶鲜奶茶，茶香浓郁自然，是不少学生读书或赶作业时的提神饮品。其中，“伯牙绝弦”广受欢迎，细嫩茶叶与香浓牛乳完美结合，入口清新又富有层次，是许多人必点的招牌之一。

如今，霸王茶姬不仅在狮城大厦（Plaza Singapura）、莱佛士坊（Raffles Place）等市区开店，在许多邻里商场也能寻到门店。

霸王茶姬两年内在本地开了近30家分店，足见其受欢迎程度。去年开设的新加坡国立大学分店，更是本地首家“手语门店”，由听障人士运营，顾客都以手语比划购买饮料。