今年9月，本地导演陈哲艺的“成长三部曲”终章《我们不是陌生人》，正式获新加坡电影委员会（SFCAC）推荐，代表新加坡角逐2027年第99届奥斯卡“最佳国际影片”（Best International Feature Film）。影片延续了陈哲艺一贯细腻安静的镜头语言，聚焦一个复杂重组家庭的酸甜苦辣，完成一幅现代新加坡社会的温情写照。

四个“陌生人”因为各种原因成为了复杂的重组家庭。

“陌生人”组成家庭

这部影片时长2小时37分钟，故事虽然不复杂，但细节丰富，由四位主角交织出两条核心感情线。

第一条线聚焦于李美华（杨雁雁饰）与林文光（林伟文饰）两位长辈。李美华出生于马来西亚，十几岁便来到新加坡打工。故事开始时，她是小贩中心的“啤酒妹”，并借住在弟弟一家的房子里。为了摆脱这种缺乏个人空间与自由的困境，她接受了福建面摊主林文光的求婚，搬进了他的组屋。

李美华与林文光在小贩中心举办的婚礼虽简陋但依旧温暖。

第二条线则属于年轻一代——林文光21岁的儿子林俊阳（许家乐饰）与家境优渥的高中生Lydia（林咏谊饰）。林俊阳高中辍学，正在服兵役。他对未来没有任何清晰规划，却又眼高手低，既瞧不起父亲的小贩摊位，更看不上新搬进来的继母李美华。

然而，正是这样一个迷茫的青年，在防弹少年团的演唱会上结识了擅长弹钢琴、住在有地住宅里的Lydia。两人正处于热恋期，但现实的重锤很快落下：Lydia意外怀孕。面对变故，两人仓促举办了婚礼，随后搬进林文光的组屋，与林文光和李美华同住。

这个重组家庭挤在狭窄的三房式组屋里。在充满不确定性的大环境下，四个人面对情感纠纷、健康危机，甚至违法犯罪的风波，在困境中一步步艰难前行。

林俊阳在电影接近尾声时与儿子的互动展现着他的成长。

年轻一代的试错与成长

长辈的感情戏固然感人，但两个年轻人的成长历程却更为现实。林俊阳与Lydia因为一场“意外”被推入成人世界，仿佛一夜之间被迫长大。

有趣的是，尽管两人家境与经济地位悬殊，但林俊阳的父亲林文光与Lydia的母亲Tracy，都试图为孩子规划自认为理想的人生。林文光希望儿子掌握一手能养家糊口的手艺（经营福建面摊），身为教师的Tracy则期待女儿按部就班上大学、拿学位。然而，这两套严密的规划，都在Lydia怀孕的瞬间被彻底击碎。

面对变故，两个年轻人都选择背离父母的既定路线：Lydia辍学生子；林俊阳盲目尝试各种急功近利的赚钱门路，不仅接连受挫，甚至因触犯法律而导致继母李美华入狱。

然而，影片结尾却耐人寻味：经历了连番磨难后，Lydia重新拾起课本准备回归大学，林俊阳也选择回到了父亲的福建面摊。他们绕了一大圈，最终似乎依然走上了父母最初选定的道路。这不禁让人反思：父母的建议难道终究是对的？如果一开始就顺从意愿，是否就能避开中间所有的坎坷与创伤？

这恰恰是陈哲艺本片最深刻的地方——对“试错”的肯定。生命无法被精确计算，成长也绝非一味接纳长辈的现成经验。年轻人在轻狂与冲动中做出选择、走过弯路，但也正是在那些狼狈而混乱的岁月里，他们亲身体验了生活的酸甜苦辣，并无畏地承担了选择的代价。

“成长三部曲”回顾

“成长三部曲”的前两部分别是2013年上映的《爸妈不在家》和2019年上映的《热带雨》。两部作品分别在国际上大放异彩，累计获得50多项国际荣誉。毫不夸张地说，陈哲艺的电影不仅是本地现当代电影史上最家喻户晓的作品，也提升了新加坡电影的国际地位。

《爸妈不在家》：以1997年亚洲金融风暴为背景，讲述了菲律宾帮佣泰莉在林家的故事。

《热带雨》：以女主角阿玲的视角展开，细腻地探讨中年女性在家庭和事业中所面临的困境。