1996年，拓麻歌子问世，风靡一时后却慢慢淡出大众视野。庆祝诞生30周年之际，拓麻歌子再度爆红，吸引新一代粉丝追捧。

拓麻歌子（Tamagotchi）是日本知名娱乐公司万代（BANDAI）于1996年11月23日推出的一种掌上电子宠物。电子机里的宠物会从蛋中孵化出来，像真实宠物一样进食、睡觉和排泄，主人必须定时喂养、照料并清理，否则它会“死亡”。

“Tamagotchi”是个混成词，名称由日文“tamago”（たまご，意为鸡蛋）和“uotchi”（ウオッチ，意为手表）组成。拓麻歌子最初的设计，是一个可以安装在手表上随身携带的电子宠物，但由于体积过于庞大，最后改为“钥匙扣”的造型。

今年拓麻歌子庆祝30周年，官方为此推出不少新的周边产品，日本与世界各地也出现多个拓麻歌子快闪店。

Y2K风再度来袭

拓麻歌子能在这个数码时代再次升温，主要是受Y2K（千禧）风及怀旧风潮的推动。在日本，街头时尚和“辣妹”（gyaru）文化掀起一阵复兴热潮，除了体现在服装穿搭，也展现在玩具及旧式科技产品。人们纷纷开始使用CD播放机、复古相机等，而拓麻歌子也是再次备受关注的经典玩物之一。

对于喜欢复古风和Y2K风的青少年，拓麻歌子非常符合他们的喜好；一些人的童年和成长记忆里，也曾握有一台拓麻歌子。它不单单是可爱的玩具，更是一种时代的象征。或许拓麻歌子从未离开过，只是默默等待再次发光的时机。

明星效应推动热潮

拓麻歌子也和许多知名品牌及明星合作推出联名商品，包括UNIQLO、CASETiFY、韩团BLACKPINK等，引起粉丝追随。除此之外，配合2020年人气电影《鬼灭之刃剧场版：无限列车篇》（Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train），拓麻歌子也推出《鬼灭之刃》版的“鬼灭歌子”电子宠物。

近期，社交媒体上也有不少明星提到拓麻歌子，例如国际女团KATSEYE在新歌《PINKY UP》的幕后花絮视频里，成员Yoonchae喂Sophia的拓麻歌子；韩团LE SSERAFIM的成员SAKURA在“大众流行音乐奖”的彩排视频中，也在后台担心自己刚诞生的拓麻歌子。出于对偶像的崇拜，粉丝往往倾向购买他们拥有的物品，希望能拉近彼此距离。

功能增加玩法升级

拓麻歌子也与时俱进。初代黑白屏电子机造型简朴、功能有限，只能喂食、清洁和照顾宠物。随着时代变迁，拓麻歌子慢慢加入红外线连接功能，让玩家能与朋友连线，增加互动性，后来还推出了彩色屏幕和有Wi-Fi连线功能的机型。

2025年推出的最新款 Tamagotchi Paradise，支持不同玩家连线，除了一起玩游戏，也能让彼此的宠物在共享空间中互动。拓麻歌子的成长也不再只取决于玩家的照顾方式，陆地、海洋、天空三大生态环境也会影响它的成长与生活，功能和玩法远远超越当年初代的基本设定。

CMG20260903-KwongKC02/ 邝启聪 / 李俽滿 /《逗号》潮什么（Tamagotchi30周年）/Annexe Level 4 YA Office（SPH Media Limited）

小巧挂件可爱随行

拓麻歌子的各个角色都非常可爱，令人爱不释手。青少年喜欢把可爱的挂件挂在包包或裤子上，小巧的拓麻歌子既能玩乐，又能当成配件为个人穿搭增色，因此深受欢迎。

近期，本地文创市集也经常见到拓麻歌子的身影。从自制挂件、贴纸、粘土周边，到摇摇乐钥匙圈（shaker keychains）等，不难发现拓麻歌子在许多新加坡人心中，占据了重要位置。