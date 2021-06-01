“势若使尽，仇怨也就跟着来了…”

星云大师说：分享故事：春秋五霸之一的晋文公与楚国打仗，眼看晋国就要输了，文公召来军师咎犯商讨对策，咎犯建议文公以诈欺之计对付楚国，季雍知道了，对文公说：“把湖泽中的水淘干了来捕鱼，怎么会捉不到呢？但是明年就没有鱼可捕了；把山上的树木烧光了来打野兽，怎么会打不到呢？可是明年就没有野兽可打了。现在用诈欺的方法来降服敌人，只能取胜于一时，以后就不能再用，毕竟不是长远之计！”

结果文公采用了咎犯的方法打败楚国，但在犒赏有功人员时，季雍仍得到最丰厚的赏赐。文公解释说：“季雍所说的道理，有利于千秋百世，咎犯所献的方法，只有利于一时，对于眼前利益的奖赏，怎能高过于百世之利的奖赏呢？”

后患

社会上不乏听到运用权势压人的例子，这会产生两个后患：一、以权势欺人定会树敌，而且这一“敌”很难化解；二、势力并无可靠，所谓“十年河东十年河西”，一旦人所依仗的势力消失了，后果堪虞。所以，势最好不用，但蓄势很重要。形势、姿势也都是势，如果没有形势、姿势，就根本没有立场。我们讲究的修行应是修身养性、向内观照，而不是显露势力，炫耀势力。

宋朝法演禅师说：“势不可使尽，使尽则祸必至”；有的人得到势力便吆三喝四，心生快意。我们须留意的是，一旦得势，更要防备人家嫉妒我们，不服气我们，甚至容易招致怨恨或他人评击。等到势力一用尽，灾祸到来时，正如“飞鸟尽良弓藏，狡兔死走狗烹”，因势得祸，后悔莫及。所以，人在世间生活，“竭泽而渔”是不可用，或最好不用的手法，为了短期利益置长期形势而不顾，这很不智。

防谤

有句话说：“盛势须防谤来”，誉之所至，谤亦随之。誉与谤常常是如影随形。一个人有了好名声，不必急于宣扬自己的贡献成就，态度应该更谦让。所谓“直木先伐，甘井先竭”，我们像个苦恼人，没有人会妒忌；我们有了名声，太过得意，可能小人坏人，就跟着来找我们麻烦。

人生在世，适当足矣。我们待人处事，需要把握一种平衡，世间事都有其微妙的利害关系，我们要对各种情况加以思索，在当下做出正确的选择，日后才可能在遇到困境时全身而退。凡事预先留条退路，不过分炫耀才能，我们才不会犯大错。

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