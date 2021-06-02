点智慧：财富·幸福·智慧

“悟，就是观念的转变…”

星云大师说：分享故事：掌管财富、幸福和智慧的三神仙是好朋友，一天他们为谁的本领最大而争吵。幸福之神说：“我最重要！如果一个人智慧如海，财富像山，但一生多难，有什么意义呢？”财富之神说：“如果一个人穷到连一口饭都没得吃，空有满腹智慧，幸福又在哪里呢？”智慧之神却说：“一个人家财万贯、无灾无难，却是个傻子，那他就比那些人生充满了挫折的人可悲得多啊！”

三位分不出高下。这时他们看到一位农夫在种地，财富之神就建议：“我们拿这个人来做试验，比一比谁最重要。”说完以后，财富之神用手指一指，农夫就犁到一口大缸，缸里装满了金银珠宝！农夫想：“我突然间得到这么多财富，一定有左邻右舍觊觎。为了安全起见，不如搬到一个没有任何人认识我的地方去。”

意外成为富翁的农夫，在异乡定居，但生活并不快乐，因为他既没有亲戚朋友，也没有可做、可关心的事情，每天都只闷闷地坐着发呆。这时幸福之神就说：“那么多财富没令他生活更加美好，还是换我来试试吧。”幸福之神也用手一指，这时一位端庄的少女刚好走过农夫的窗前，两人谈话也非常投缘。女方家长看农夫老实可靠，又有大笔财富，就同意亲事。婚宴上，少女的父亲观察到农夫常常发呆，而且没有提到他有任何亲戚朋友。

少女的父亲后悔了，心想：“这人虽然有钱，但却是个傻子，怎能配上我的女儿呢？不如今晚把他杀掉，然后谋夺他的财产，再找个聪明的小伙子来当女婿。”少女的父亲这样想时，财富之神和幸福之神都毫无办法，就去求智慧之神救农夫。

智慧之神用手一指，农夫有了双倍的智慧！气质、神情举止马上不同。只见农夫突然就站起来，很从容淡定地对大家说：“尊敬的父老乡亲，我有几句话要和大家说说。我第一次看到我美丽端庄的妻子时，看到她有着贤妻良母的这种气质，就觉得她一定是由最好的父母教养出来的，为了感谢他们教养出这么好的女儿，我决定将大部分财富都送给他们，之后我将带着新婚妻返回故乡。”

由于农夫智慧增长，很快地就在故乡赚得了钱，生活也欢喜自在。

未悟

我们在生活中能有“悟”，就是观念的改变，智慧的体现；未悟之前，心里种种执着，贪恋功名富贵，计较人我是非，放不下也解脱不了；想明白、开悟之后，就能脱离名缰利锁的捆绑，朗朗观看世间，顶天立地生活于宇宙。

成天为了名利打转，久久不能放下，这样的人只会长期受人和物摆布，无幸福感可言。有了智慧，知道世间一切并不长久，我们不但能创造更多的精神财富，也能享受欢喜自在、快乐无忧的生活，这才是真正的幸福。

互动

我们的人生，“舍” 和“得”的关系，就如“因”和“果”，因果是相关的，舍与得也是互动的。舍得小，就有可能得大；舍得近，就有可能得到远；舍得某种精神，就有可能得到某种物质；舍得某种物质，就有可能得到某种精神。这些道理看起来深奥，其实不然，不就是生活中柴米油盐酱醋茶间的种种选择，关键也在于，智慧的选择。