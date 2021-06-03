“靠一点创新观念，旧物也有生机…”

星云大师说：分享故事：洪瑀蓁（30岁）是个念旧的年轻人，她生长在台湾澎湖，一直有这样的想法：“如果海洋是澎湖的根，草鞋就像是澎湖文化的一部分。”原来，早年曾是许多在地民众“人脚一双”的草鞋，如今这样的景象与编织技艺，却随着时空的物换星移而不复见，让不忍见到文化凋零的她，誓言要把这项传统技艺找回来。

为推广草鞋编织技艺，平日以草鞋代步的洪瑀蓁，三年前创立工作室“岛编有潮事”，更发挥创意，以材质穿起来更舒适的白茅草代替原本的稻草，结合时尚风格与客制化设计，让草鞋编织可随使用者需求量身打造。

在洪瑀蓁巧手编织下，一双双看似传统古老的草鞋，摇身变为独树一格的海岛“潮鞋”。她笑着说：“为何称为潮鞋，顾名思义就是指这是一双适合穿去潮间带的鞋，希望借此彰显澎湖讨海人特有的在地文化。”

好坏

真理是万古常新的，所以“旧”不能用好坏来论，因为旧的有旧的好，新的有新的好，新旧的好坏，要随时代的需要，与对人类的价值，以及其纪念意义而定。

经验是宝物，历史是资产，人们以为有经验，有历史，才能以古为鉴，减少错误的发生。东汉王充说：“知今不知古，谓之盲瞽。”所以人不能不念旧，不能一味地求新求变，而遗弃“旧”所给我们的启示与经验。而能以旧创新，赋予新生命，更是值得鼓励的行为，这何尝不是我们应该多动动脑筋思考的事呢？

念旧的人有感恩的心，念旧的人较能惜福，念旧的人懂得惜情。从念旧的角度出发，有时候我们也能为自己开创出一片新的天空。

改革

所谓的“创新思维”，仍要讲究实用，讲究合乎众议，才不会执非为是，执邪为正。现在有些人，利用新科技，在岸外设立中心进行诈骗，利用人的贪嗔痴敛财，这些都不是创新，而是罪孽。

不管时代如何变化，不管我们如何创新，人世间仍是善恶拔河的过程，如何做出对的抉择，仍是恒古不变的道理。

梁启超先生说：“今日之我，不惜向昨日之我宣战！”我们的创新，也可以利用来改革自己——我们的道德、学问、能力，要“苟日新、日日新、又日新”；不断的创新，不断的进步，不断的提出对人间的贡献，这才是一个胜利者。