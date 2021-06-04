点智慧：到处能安即是家

“心安稳了，生命也就安稳…”

星云大师说：分享故事：清代宰相孙将鸣曾为福建福鼎资国寺题了这样一副楹联：“浮生若梦谁非寄，到处能安即是家”。大意是这位宰相感叹尘世浮沉恍如梦境，哪一个人的生命不是暂时寄托到人间来的呢？但只要我们能够珍惜当下的生活，随遇而安，就能够做到四海为家。

还有一个故事：甲去庙中拜佛求幸福，发现一位跟佛一模一样的人也在求佛，甲便问他：“你怎么跟佛长得一个模样？”那人道：“我就是佛。”甲惊讶不已的问：“你就是佛，那你为什么还要求你自己呢？”佛答：“世人遇事总会想得到别人帮助，却恰恰忘了自己，久而久之形成依赖，于是自己便成了累赘。而反过来，一求己，就成了佛。”

洗涤

虔诚教徒每天都从花园里，采撷鲜花到寺院供佛，一次遇到无德禅师（宋代临济宗僧）从法堂出来，无德禅师欣喜说：“你每天虔诚的以香花供佛，来世当得庄严相貌的福报。”信徒答：“我每天来寺，自觉心灵就像洗涤过似的清凉，但回到家心就烦乱。我只是个家妇，如何在烦嚣中保持清净的心呢？”

禅师反问：“你如何保持花朵的新鲜呢？”信徒答：“莫过于每天换水，换水时把花梗剪去一截，因为泡在水里的花梗易烂。”禅师说：“保持一颗清净纯洁的心，道理也是一样，我们的生活环境，像瓶里的水，我们就是花，唯有不停净化自己的身心，变化自己的气质，并且不断地忏悔、检讨、改进陋习、缺点，才能不断吸收大自然的能量。”

信徒听后欢喜的说：“希望以后有机会亲近禅师，过一段寺院里的生活。”禅师开示：“你的呼吸便是梵唱，脉博跳动就是钟鼓，身体便是庙宇，两耳就是菩提，无处不是宁静，又何必等机会到寺院里生活呢？”

禅师的话，瞬间浇灭了这位信徒心中的燥热，还她一个清凉的心境和世界。

不惊

生活中，我们心随境转，人就痛苦；能够境随心转，人就自在。只要我们自己的心清净安宁了，无论我们在哪里，都不会受到干扰，都依然清净安宁，有时候，由于你的良好心境，那些不好的外因，或纷繁的人和物，反而会转过来，转成好风水，好助缘，成就我们。

我们真正的心安不是遇喜事不惊，而是遇烦恼而心不动。能克制住我们内心的无名之火，能够坦然面对那些我们不喜欢的人和事，才是真的不动。想要幸福，就要有一颗澄明的心，心静了，一切就都能静了。如果心不静，那么人生必然会陷入烦恼。