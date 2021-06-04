周维介：网不了也忘不了

朋友，你用飞扬的青春，提升了逆境求存的段数，也还是值。

南大人，你好吗？世事如白云苍狗，晃眼间连最后一届毕业的末代王孙都已是花甲之人了。40年前山门被封的光景，对心清了然之士，心底默吟的是一组低沉黯然的寒音。也罢，浮生弹指过，大伙走过了风萧萧的寻职路，该已意识到跌宕是人生一场无止息的打磨。三四年校园时光化成的一声鸟啼，应该还在心底迂回轻漾吧？怎么说那些片断多少都粘着奔放与苦涩的旋律，虽然回放时云淡风轻了，但沉重的章节在掩卷沉思之时仍有遗味，

也许还让今日的你感觉到淡淡的回甘——原来昔日的波折，也并非惨白空白，那些一挫二败，残荷枯雨，让人生画纸见了斑驳。

那天和一位老学长叹茶，品尝着当年的觅职滋味。他说当年毕业考甫结束，立马被推荐前往某中学代课，数月后，校方安排让他转正，却接获了衙门下课走人的通知。江湖风雨多，但过河卒子不回头，他翻遍报章征聘广告，向洋行投出了想当油印机推销员的意愿。面试的洋主管坦言：“先生，你的学历过高，我们只求初中学历。”学长直言不介意领取初中毕业的工资，洋行聘用了他。从此他结上体面的领带，在风街雨巷敲门哈腰，不知情的同窗道上相逢，恭喜他出人头地了。循着学长的情节，我想起小学四年级的历史老师是南大毕业生。我成年后才感知，当年南大人为了求存，放下身段，以高中文凭换取口粮。生活是一连串的妥协，等我于1970年代离开南大校园，也目睹了同学通过高中文凭而错身渺渺红尘。半个世纪后，星移斗转，同一个岛国，事浮于人的声量，已淹没了人浮于事的苍凉。

我这些年偶拾南大人的忆旧篇章，之中不乏来自马来半岛同学的生活苦情花。他们从新马华社热火朝天创办南大的激情中来，学成后回归半岛，却尝遍世情轻薄犹如纸，浮云阅尽经沧桑的滋味。接二连三碰壁之后，终于返家种地务农，从此“躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”埋名不问世事，低首淡漠红尘。

当年南大人找工难，薪水也多半偏低。在大学生薪金起跳千余元的1978年，南大日薄西山的消息传开之际，英文报有两三则关于南大人职场遭遇的头条新闻。《新国家午报》刊登了南大生月薪200的信息；《海峡时报》有南大生薪金300的报道，以及南大生当巴士剪票员的消息。纸张资料还记录，1970年南大留美硕士回来服务桑梓，薪金不及400大元。

命途多舛，南大人有着共同的饭碗情结。职场上折戟沉沙，歧视总是绕着英文不灵光，文凭含金量不足的说辞兜兜转转。偏见多从语言开始，华校人被贴上Chinese Helicopter的标签，这词还堂堂正正登上《牛津大词典》的殿堂。不碍事，接受嘲笑也是一种姿态。南大人被认为在面试中表现差劲，学位水平也因此被质疑。从创校到关闭，二十多年都隐忍着负面标签，最后贴堂的一张，它公告天下：南大学位是贬值的货币。

职场是一汪茫茫江湖。对许多南大人而言，云南园的往事碎布里，比较沉暗的色彩是戴上方帽各奔前程之后，受尽种种人间白眼，尝尽二等公民的苦涩。云烟过眼，浮华褪尽，南大人终于都跨越了退休线，七情六欲的起伏早已模糊。搭乘3号A巴士奔向云南园的南大人，早已逾越古稀之年；乘坐174号公车前往云南园的末代王孙，也都花甲有余，大餐厅的包膳花絮，美仑餐室令人垂涎的牛油包，黑店，鞋博士和被谑称兽医所的医务处……也许还搁在记忆的一角，但“眼见他起高楼，眼见他楼塌了”这块最醒目的瓦当，最难挥去。这散落一地的青苔碧瓦堆，叫人把一所黉宇的兴亡看饱。南大人黄意会慨叹：“往日，网不了，忘不了。”朋友，你用飞扬的青春，提升了逆境求存的段数，也还是值。