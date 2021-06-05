“济天下之急，容天下之人…”

星云大师说：分享新闻：台湾疫情严峻，基隆首次确诊病逝个案中，一名70多岁独居长者，医院费用未缴清，护理长担忧，与张姓社工紧急联系民间爱心莲友爱心社开设专案协助火化，从深夜至天明才初步处理妥善。

从事殡葬、莲友爱心社发起人陈建和表示，这次费用由爱心社统筹支出，对于疫情，他坦承也怕传染、影响家人，但这个时候没有人能逃避，他说，事情总得有人做，怕员工出事，他也做好防护，决定自己亲上火线。

陈建和也感谢在危难时殡管所没有退缩和延迟，所长周秀琴率一众同仁到现场指导，火化场人员也赶来值班，一起净空、消毒。

大家本着悲心与慈心，让逝者有一个最后的尊严，他们都是“用心良苦的人间菩萨，难行能行”。

义举

我们的悲心和慈心，要做什么？

悲心济天下之急：菩萨以六度四摄关爱一切众生，所以悲心不只是理念上的了解，更要有行动上的实践。例如荣西和尚（日本临济宗的创始人）应时布施的善行，铁眼禅师（黄檗宗僧）利济群生的义举，都是悲心济世的典范。孟子说：“无惻隐之心，无羞恶之心，无辞让之心，无是非之心者，皆是非人”，如果大家都能秉持“但愿众生得离苦，不为自己求安乐”的悲心，相信利生济世的事业必定能够恒久绵延。 慈心容天下之人：做人要能包容异己，人格才能崇高。《菜根谭》云：“地之秽者多生物，水之清者常无鱼”，说明厚德载物，雅量容人的人生哲理。佛陀开示我们“戒除我执、法执”的宝训，即是教导我们要能包容异己，体会因缘和合、互相依存的真理。佛教的慈悲即是视人如己，立场互易，对于亲人或仇敌、有缘与无缘都能慈悲相待，付出真心。

公理

慈悲不是任何宗教的专利，慈悲是众生共有的财富，人间有了慈悲，生命才会有无限的意义；颠沛的人生岁月里，因为有了慈悲，前途才有无限的憧憬。慈悲要有智慧，不是一时的恻隐之心，而是透过公理的感动助人；慈悲不是热闹的随众起舞，而是心存正念的服务济人；慈悲也不是私心的利益亲友，更不是有所求的惠施于人，慈悲的最高境界是怨亲平等、是无我无私。

天下之事不能尽如人意，以慈悲行事难免也有吃亏的时候；然而，唯有慈悲，才能化干戈为玉帛，消怨怼于无形。

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