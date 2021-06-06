“随缘消旧业，切莫造新殃…”

星云大师说：分享故事：商人生了不孝子，不好好读书，还误交损友，到处惹事。父亲只好把他送到美国念书。到了外地，他依然故我，天天花钱寻乐。他还威胁一同到美国的妹妹，不可以把他的情况告诉家里。

一直到商人生意失败，两个孩子才辍学返乡。可是，儿子已染毒瘾，只能继续败家。父亲悲忧成疾，临终前说出了不为人知的事实：父亲原是富商身边得力助理，却与主人的妻室有染。有一次，他起恶念，故意制造交通意外，把富商害死了。富商的财产由妻继承，他如愿以偿，不久后就与富商的妻子在一起。他们后来生下的，就是现在这个败家子。儿子把父亲的家产花尽，就连父亲的后事也草草了事，母亲也因癌过世，可谓家破人亡。

另一个故事：妇女移民到阿根廷，到医院当义工，还被派到停尸间服务。她是虔诚教徒，为往生者尽心尽力，而且义工一做就是10年。10年后，他先生开的工厂倒闭，夫妻只能带着一点积蓄，到巴西另谋发展。两人一开始是当推销员，不久后，友人请他们代理制造台湾来的电脑小配件。在他们认真经营下，生意逐渐上轨道，几年后还成了富翁。

妇女不因有钱就忘记本分，继续出钱出力为医院、慈善机构等谋福利。他的善行，成为儿女的好榜样，儿女们投入社会工作后，不仅成为有贡献的人，也延续父母的善举。

定义

“业障”，就等于是自己所作所为的结果。所谓“解铃还须系铃人”，我们只有经常找到自己的缺点和错误，并将错误的行为修正过来，这就是在消除业障。“业”的定义，四点分享：

自力创造，不由神力：“业”是我们自己的行为造作，一个人遭遇的幸与不幸，都是自作自受，由自己身口意三业所造作的行为决定，而不是由神力所主宰。 机会均等，绝无特殊：所谓“法律之前，人人平等”，在业力的前面，没有谁可以幸免于业报；也没有人因为身分特殊而享有优惠的待遇。 前途光明，希望无穷：人的一生都活在业力当中，业，就如同我们背负的债务，只要业报受完了，就可“无债一身轻”。因此只要能“随缘消旧业，切莫造新殃”，终有解脱的一天。所以，业，不是无奈的，它为我们的前途带来希望和光明。 善恶因果，必定有报：无论是善业、恶业，有时是今生受报，有时是来生受报，有时要等多生以后才受报。就像种子，有的春天种，秋天就能收成；有的今年播种，明年才能收成；有的今年播种，却须多年以后才能收成。所以说：善恶到头终有报，不是不报，只是时候未到。

动念

经上有句话说：“阎浮提众生，起心动念，无不是业，无不是罪”。要想消除业障，我们只有多观察自己的心念，多去忏悔自己的罪业，身上的业障才会消失。所谓“自创善因，自创善缘，自创善业”，祈愿大家能明心、慧解、勇力，用清净的身口意来缔造自己的生命与未来。

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