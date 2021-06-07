“不在读多读少，而在读得有用…”

星云大师说：分享故事：微软创办人比尔盖兹（Bill Gates）每年都会看50本书，而且还会定期的在他的网站上介绍他的书单。身家近千亿新元的盖兹说：“虽然我现在可以去任何地方，向任何人讨教，但是，阅读依然是我得到新知识的最主要途径。”

他表示，虽然他已经掌握了某些书的知识，但是，这些书依然可以启发他从不同的角度去思考。他进一步说：“如果你无法用简单的语言去解释一件事，那你显然对它还不够了解。这时候，就是还要不断去思考，或者在找一些题材类似但观点不同的书。”

盖兹看书的四个方法是：一、阅读时，在书中每一页的边缘做笔记；二、读书不能只读一半，精华往往在后头；三、每天规定自己最少空出一个小时阅读，以及四、不管看的是电子还是纸本书，最重要的是找到什么最适合自己。

研究显示，许多成功人士都和盖兹有一样的共同点：爱阅读。巴菲特（Warren Buffett）每天阅读600到1000页的书。面簿创办人马克祖克伯（Mark Zuckerberg）在2015年就下定决心每两周要看完一本书。

有用

阅读要注意什么？两点参考：

一、选择好书读精要：“开卷有益”这句话已不合时宜，有的人尽读无益的书，对自己毫无用处，只能说开卷浪费时间，所以读书要能受用，最重要的前提是，要选一些好的、健康的书来读。读书人要会取其精要，才算会读书。现在的大学教授，指导学生读书，总要开出三五十本，甚至上百本的书，不但要学生熟读，而且要读其精要。

二、随时笔记能活用：读书不能走马观花，一定要将精要做成笔记。把书中的理论记录下来才是你的，不记，还是他人的，所以古代有许多伟大学者，都有读书笔记。平常我们看电视连续剧，虽然精彩，因为没有记录下来，最后还是还给剧本，所以读书要做笔记。读书之要，要能活用。有的人以生活为学校，有的人以社会为大学，有的人从幼稚园读到研究所一无所成，有的人自学而成为大儒，所以读书的人，不在读多读少，而在读得有用。

坚持

书对于人类来说太重要了。有的人将书比为面包，有的人将书引为良师，有的人将书喻为渡轮，有的人将书喻为阶梯，甚至更有人将书奉为水源与阳光。著名作家高尔基表示：“我扑在书本上，正如我扑在面包上那样的贪婪。”

阅读并不难，难的是能“一以贯之”，既有坚定不移之志，又有勇猛精进之心。要提升社会的力量，必须养成人人阅读的习惯，让书声洋溢于世界，成为推动社会进步的动力。