大爆炸的时候，形成你和形成我的力量一定相距不远，所以我们在这个宇宙的这一次存在中，终于相遇了。

根据天文学家Edwin Hubble的大爆炸（Big Bang）原理，宇宙的雏形是一体量无尽小，密度无尽高的存在。Stephen Hawking在他的书中描述说：在大爆炸之前，所有我们认知内的世界万物都不存在。也就是说，那是一个没有宇宙的另类存在。没有宇宙，自然没有日夜星辰，也没有时空，更没有我们认知中的你我。

也有科学家说，在宇宙形成的大爆炸一刹那，世间万物，时空中的你我便已成形；世间一切在刹那间，在一个“方程式”的引领下，都已准备就绪，在预定的时空展现姿容，上演情境，演示一个预定的“未来”。阅读科学读物，去到天文或量子物理的范畴，往往和哲学、宗教、美学、诗，甚至被视为迷信的种种学科之间，几乎可画上各种各样的连接线。

所有人都在寻找接近生命泉源与起源的方式，一种诠释生命的最佳方式。

如果宇宙的生命方程式在大爆炸的时候，就已经预设；甚至包括每一颗星体，每一种生物，每一个人的生命方程式，都已经被预设，那么质疑他人的生命方程式就是对这个生命体的一种否定。也就难怪我们对他人的质疑往往会产生不同严重程度的挫折感。

远距离的质疑，譬如社交媒体背后的闲言闲语，如果不是直接写在comments栏里，或许伤害不大。但近距离的质疑，冲击和破坏力非比一般。

一个从小被母亲质疑的孩子，永远都在寻找证明自己的方式。如果他一辈子没有得到母亲的认可，那么他心里的无底洞将是谁也没有办法填补的一处黑洞。

孩子感觉自己无论做什么、怎么做，都达不到母亲心中那个超高的，接近天堂的标准。那是一个他穷其吃奶之力，都没有办法跨越的栏杆。

被母亲质疑其能力、忠诚或心意的孩子，并不需要母亲亲口说出她的怀疑。那些怀疑是反映在方方面面的。就连母亲对他过多的关注、过多的帮助，也是一种质疑。你为什么就不相信我自己能够做得好呢？你为什么就不相信我这样子的人生其实有它的幸福与痛快呢？你为什么不相信我的爱与忠诚没有少过我的兄弟姐妹们？

在这样的生命版图里成长的孩子，最后却也会以同样的方式要求身边亲近的人来证明对方的能力与爱。

但如果根据天文学理论，母亲的质疑也是宇宙预设的。我们都逃不过那一场最初的大爆炸以后，一步步发展开来，如骨牌效应般的每一步。

或许我们可以说：既然如此，就好好领略生命的每一种预设。但把上述理论继续延伸，个人能不能好好领略也都是一种预设。

这样子的宿命，是不是我们要的呢？因为就连“积极的宿命”也不是一种选择。

看今天疫情继续肆虐，转眼一年半。我们似乎生活在一个越来越不可预测而疯狂的世界。似乎没有什么是可控的，除了中国奇迹般地控制了一切。我们很难相信，那个源自大爆炸的方程式的存在。

但没有人也没有任何“神灵”答应过人类，方程式之下迸发的力量必然安全可控。包括人类之中最顶尖的脑袋，如爱因斯坦能够想象出来的方程式E=mc2，最终展现的也是一种毁灭性的力量。

但是人类的适应能力确实超强。（当然，如根据以上推论，那也是预设的。）

本来，那些数以百万计的患病与死亡数目字应该让人害怕，但是日以继夜以后，很多人很多国家都开始麻木了。于是，美国每天几万人确诊，但大家都感觉一切开始恢复正常。欧盟也准备对打过疫苗的人打开国门。在瑞典的杉说，已经好久没戴口罩了。除了学校上网课，其他照旧，同学们甚至计划欧洲毕业旅行。可瑞典每天还有几千人受感染。

日本也将继续举办奥运会。

这真是一个荒谬的世界。人类怎么会走到这一步呢？

“老天爷”大概是想让我们知道，谁才是真正主宰天下的力量吧。一个大爆炸引爆的方程式的进行式。

我的猫咪坐在我的脚边，看我把一块香煎鲑鱼置入口中。根据天文学的延伸，她的猫儿生命进行式也在预设中，包括我们在一个屋子里生活的情境。

我是要感谢那个“方程式”吗？大爆炸的时候，形成你和形成我的力量一定相距不远，所以我们在这个宇宙的这一次存在中，终于相遇了。