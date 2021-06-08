林仁余：手记里的故事

当时手记想不到还留下，潦草文字，涂鸦式图画，说一个过去很久的故事。

“拍摄第一天，不知道如何开始，看着办吧。上星期首次拜访，她的先生对她关怀备至，说她情况差不多了，应该是这一两个月的事。她不太能吃东西，走起来也弱多了。说起他们一个侄子的名字，她说记不起。这忘记使她十分挫折，脾气有点上来，她努力要记起却没有办法，她知道是因为脑里的肿瘤。”

书堆中翻出一叠笔记。2009年9月参加一个摄影项目，为临终病人留影，摄影及文字结集成书为慈怀机构筹款。我们几个摄影者各拍摄两个病人。我首次走进慈怀病院，敞亮明朗，病房里探望第一名病人，他之前已知道这项目，答应参与，我还是再解释一次，然后约好下星期开始拍摄。一星期过去，约会前夕接到消息，病人已逝。

第二个病人在家。木门敞开，铁门锁着，门铃按不响，用手机打他们家电话，她的丈夫匆匆出来开门。她在房里好一阵子，或许换了衣服才出来，一身黑色长裙。问她最想在哪里拍照，她带到睡房里，指墙上的照片，她十三四岁少女时候的照片。说她父亲是摄影师，是父亲拍的。

餐桌上摆了电子琴，她想拍弹琴的照片。弹几首，觉得好像都不对，伴奏不配，和声也没有。丈夫静静坐在客厅沙发。她说琴好像坏了，自己头脑也坏了，忘记很多东西。1999年动了脑部手术，十多小时的手术，医生说或许只有半年存活，已经过10年了。她说：“我会战斗下去！”

她原籍菲律宾，问她说西班牙语吗？她说：“我唱一首西班牙语歌曲好吗？”唱完她说：“唱这歌让我悲伤，那是小时候唱的，怀念逝去的童年。”她又问：“可以唱一首菲律宾歌曲吗？”唱的是 “Dahil Sa Iyo”（因为你），菲律宾非常著名的情歌，菲律宾语和英语混唱。英文歌词“Because of You”之后，眼神轻轻一瞥，这是唱给身边她老公听的，10年患病，不离不弃，天天守护看顾她的老公。

翻读茶几上的书，是对抗癌症的心理建设书本。又拿出相簿，指着上一段婚姻的女儿和孙子到巴黎伦敦旅行的照片，说了很多。

窗外是加冷河畔，望见观景轮，水天一色。他丈夫送我到门口，又提起会卖掉这房子，说很可惜，不过不是现在卖，一两年后吧。

再次拜访，带了一本《简易西班牙语入门》。她仔细读，说好像看到不少自己的事。书中有一章列出常用的人名，她指着说，其中有她哥哥的名字。“这些人名，里头肯定有我的朋友或亲戚的名字。”

看着书，念出书中对话，然后说：“给我一分钟，我去换件衣服。”

电视播着马来语节目，她丈夫是马来人，我们在客厅聊天。他说过了开斋节，想带她回去芙蓉住些时候，他的家乡，那里还有不少亲戚。可是又担心她的腿无力，走路困难，过关卡上下车更是麻烦，乘火车容易一点，可是车厢月台之间有一大空隙。

五六分钟过去，她从房间出来，竟然换上一套华美的盛装，加上头巾，挽着手提袋，像是要出席一个隆重典礼。饭厅临窗地方自然光线，她站着拍照，捧起餐桌上的塑料瓶花，对花唱歌，深情款款。然后坐在餐桌旁，拍一张很正式的家中肖像照。丈夫远远坐在沙发看，光着上身，只穿沙龙。我说你也一起来吧。他摇头。我说套上一件上衣就行了。是呀，她也叫丈夫一起拍。

餐桌旁照片拍完，丈夫建议她到睡房里拍。她坐上床沿，叫丈夫也坐。他说不用了，你一个人拍吧。她说：“来吧来吧，我要和你一起拍。”丈夫坐下，她挽起他的手，哼起歌。唱不到两句就掉下眼泪。丈夫很有压力，站起来说，她常常就是这样。她说：“我就是不舍得这样的日子呀！他是个好人！”我也慌了手脚，只能安慰。她站起来望向窗外，短短一两分钟时间，即将来临的分别。

出来客厅，说起去芙蓉探亲。她说，上下火车没问题，丈夫握住她一条腿，请其他乘客握另一条腿就行了。又聊起卖房子，丈夫提到厨房窗外的两只鸽子，他每天放些饭粒在窗沿，知道是非法喂养，不过没关系，他就是这么做。

拍摄工作在她的盛装中结束。开斋节我提着水果上门探望，她还好。春节再见时她已经站不起来，记忆衰退得厉害，不认得我是谁。之后，没能提起勇气上门拜访。不久，她丈夫来电，她走了。

过了一年，有一次听到“Dahil Sa Iyo”，想起她，在面簿贴出她唱这歌的录像，唱到“Because of You”时，原来那望向丈夫的眼神只是短短一瞥，即刻转回头低吟。

再过一些时候，她的丈夫在我的电话里留言，说屋子已经卖了。

当时手记想不到还留下，潦草文字，涂鸦式图画，说一个过去很久的故事。