“功能是让身体和心理‘排毒’…”

星云大师说：分享信息：医学上有项实验，让其中一组人员看感人的电影，并收集因感动所流下的眼泪；而让另一组人切洋葱，收集他们因为辛辣刺激而流出的泪水。结果显示，因感动而流下的眼泪中含有儿茶酚胺（Catecholamine）成分，因辛辣反应的眼泪则没有。

专家指出，儿茶酚胺是大脑在情绪压力下释放的一种化学物质，当体内累积太多这种物质成分，就容易增加罹患心脑血管疾病的风险。因此，人们能够适时流出“情感的眼泪”是非常必要的，它的功能是让身体和心理“排毒”。

纾压

最近在日本流行一种用“哭泣”的方式纾解压力，这就像不小心划出伤口流血，血小板会凝结血液，阻止它继续流出来。眼泪就像是一种自我保护机制，因此，在大哭一场之后，通常会感到很轻松。因为透过眼泪，让自己把一些难过的心理因素排出体外。

日本的空也禅师，有一天遇到一群盗贼拦路抢劫，他的双眼流下泪来，盗贼哈哈大笑说：“真是一个没用的出家人，这么轻易就被我们吓得哭了起来。”空也禅师说：“我并非怕你们，而是看到你们如此造业，想到你们将来必定要吃苦受报，不禁流下同情的眼泪。”

所以，眼泪有感动、欢喜、慈悲和无奈的眼泪。像弘一大师在最后临终时写下四个字“悲欣交集”，这句话可谓道尽了人生的百味杂陈，真是有血有泪。

力量

分享故事：少妇婚后不久丈夫不幸去世，她每天以泪洗面，凡事都提不起精神，几次想轻生。邻居安慰她：“你何不到虚白院向仙崖义梵禅师（日本江户时代的画家、书法家。11岁成为临济禅僧人）求助呢？”

少妇对禅师说，没想到才新婚丈夫就过世，究竟是丈夫短命呢？还是她自己命苦？未来的人生岁月要怎么过呢？少妇点滴诉说自己的不幸，不禁悲从中来，眼泪流个不停。

禅师等她情绪稍微平复后说：“像你这样子流泪，很快就会把眼泪流干了，以后怎么纪念死去的丈夫呢？真怀念丈夫的话，倒不如每天只流个一两滴，其它的眼泪先储蓄起来，日后慢慢地流，让相思能够永久，才有人生岁月的意义。”

少妇一听，心想：“老是哭泣不是办法，不能再以眼泪、以消极的态度来思念丈夫。自己的这份深情，应该是生死不易，我不要把眼泪流尽，不流眼泪才有力量啊！”从此少妇不再哭泣，积极为人服务，爱大众，爱社会，让思念的心情有了抒发，终于走出悲伤的阴霾。

我们在碰到生活难题时，流泪是一回事，重要的是要化悲愤为力量，这才是眼泪的真正价值。