黄鸣慧：我们“稻”时再见

这阵子少出门，假日尽可能往岛内各自然公园行走，置身林间，常想起在峇厘岛乌布（Ubud）游玩的情景。

那天在策士纳自然公园，爬上瞭望塔，环视眼下翠绿的树林，跟前阵子到温莎自然公园、双溪布洛湿地保护区登塔看景的感觉相似，乌布的景色，跟眼前交叉重叠。

“老朋友”好久不见，于是上网查寻乌布的近况。可想而之，跟世上任何一个受疫情打击的旅游胜地一样，再美的景，再友善的岛民，也不堪病毒来扰。“如今的乌布，已经死了。”一名餐厅业者受访时无奈表示。

乌布是一个充满文化艺术的城镇，距离峇厘岛国际机场90分钟路程，周围遍布稻田和树林，处处风景，镇上餐馆酒吧林立，是个别具风味的小镇。

12年前，我第一次到那里自助游，住的度假屋前，就是一大片绿油油的稻田，清晨在屋前享用早餐，眼前的绿和蔚蓝的天，宁静美好。夜深人静，屋外蛙鸣虫声，热闹不已。

脚下的路是自己踏出来的

没有规划行程，白天我们就往周围更大的稻田游走，沿着小径，在太阳底下一直向前，经过树林、小溪，越过一大片一大片的水稻田，时有成群的鸭子在水上“嘎嘎嘎”，其乐无穷。

前阵子我重游双溪布洛湿地保护区，时隔近十年，这里多了许多不错的观景点，海的对岸，柔佛新山的高楼清晰可见，观景塔是个巨型的“大鸟巢”。沿着铺设好的路，边走边赏景，热带的山野总有相似，一些小景又让我想起乌布。

但游走在乌布的田野，更多了一份融入感，脚下的路似是自己踏出来的，走不过去的，要设法。沿途看到什么就收获什么，尤其跟当地人的互动，让你有机会“走入民间”，在路边跟卖椰子水的岛民聊几句；妇女头顶高高的货物，微笑从身旁走过；僻静的角落，简陋小屋里，画家自得其乐，画作就地摆卖，我通常支持。

欣赏一旁‘预设’的风景

所以当我发现双溪布洛的走道修整得更像走道了，我感觉自己是走在这里欣赏一旁“预设”的风景，虽然它也有些野趣，比如飞鸟、鱼儿、比如某个沼泽边，几对家庭围着不走，我凑前看，一条小鳄鱼的头浮出水面，一动也不动……假日早晨能这样走走看看，出一身汗当运动，也是简单的快乐。

走着走着，又让我想起8年前第二次的乌布行，我们从一处民居后面的山坡爬上去，眼前的辽阔碧绿令人惊艳，走了三四个小时，发现稻田深处悄悄盖了融入景中的餐馆，一杯在地果汁都令人难忘。

难忘，是因为暂时去不了。这么多年了，也许当地的变化已经很大，但没有游客，岛民的惨况如何？数字看来凄凉，今年一月到三月，峇厘岛只迎来25名外国旅客！而去年同期是110万。

印尼政府已在筹划挽救当地旅游业，最近报道说，他们将从雅加达派置8000名公务员到岛上远程办公，帮助它从疫情中复苏，并计划七月之前，为岛上超过60%的人口施打冠病疫苗，备好迎接外国游客到来。

峇厘岛上大多是兴都教徒，每天早晚，虔诚的岛民会在门前或一些角落，放些白米饭和花瓣，燃上一炷香，像是精心的小摆设，看出用心。这一点一滴的祈祷，期盼疫情过后，很快重生。到时我们再见。

（作者是本报编辑主任）