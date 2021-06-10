“福从利他生…”

星云大师说：分享故事：如果一个人有10个橙，但是他不和别人分享，那他虽然可吃完10个橙，但他也只能尝到橙的滋味。可如果这个人懂得分享，他想到橙多了可以和别人分享，那么，日后别人有别的水果时，也会和这个人分享，而这个人就除了橙之外，也能尝到葡萄、苹果和芒果等许多的不同的滋味。

我们的生活中不也是这样吗？当我们手中握有资源的时候，如果只想到自己，私心作祟，那么我们也不可能得到别人的喜爱，我们自己也不会快乐。

好乐

苦的存在是不可否认的真理，而好乐恶苦却是我们的本性，现在举世之间，各种学术、经济、医药等不断精益求精，乃至科学家多少的发明，无非都是为了改善人类的生活，希望将痛苦减少到最低程度，甚至政治家的口号也都是为了替人民除苦。但事实上，一般社会上的济苦助贫，解衣推食，只能方便的解救一时的困苦，不能彻底拔除痛苦的根本。这个原因很简单，因为我们的贪心很重，嗔恨心也很重，而且非常愚痴。

唯有自己有了智慧，才能洞烛苦的来处，然后加以“应病与药”，明白“福从利他生”的道理，如此才有力量除苦。也就是说，有了照见五蕴皆空的无我智慧，才能究竟离苦得乐，这也是为什么学善要勤修戒定慧，因为那是对治贪嗔最好的方法。

觉醒

世界上任何的生命都和我们息息相关、环环相扣，如果我们想要得到喜乐，重点就要珍视所有生命和周遭的环境。但是我们通常是不关心、不在乎，只有在碰到紧急状况时才会觉醒。因此，在谈利他之前，先要认清自他关系的紧密性和重要性，如此才可能进一步去利他。

要如何利他，真正的第一步是要先改变自己，自己变善时，世界上就少了一个恶人。人生最大的快乐无非来自于做到“尽世所有乐，悉从利他生”中获得与取得，箇中滋味只有当下的自己最清楚与明白，也最了然于心，是最难忘怀的深刻记忆！