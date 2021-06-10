寒冬时节怀想热带香花是一种幸福的惆怅。尤其是民间俗称鹰爪花的那种金黄色玉兰，开起花来一股豁出去的香，非常劲道。

偶尔又偶尔的一霎那，是否有人知觉我们生活的大自然空间充满着天赐的香？陆地百花香，动物有麝香，海底有抹香鲸。

各种天然的香天天与人同在，却日渐被人手所造的乌烟瘴气淹没。都市交通辗转的烟浪，工商业酿造的化学气体，名堂百出的消毒除污剂冒涌，我们相信，接受，并且喜欢。

女人必须是香的，最起码“应该”是香的。口红有香味，否则何来的香吻？女人身上（衣服、耳朵、头发）的香水味道明她本人的身份，美国电影可证。玛丽莲梦露留给后世女性的一句名言是，她睡觉时身上“什么都没有，只有几滴香奈儿5号”。公布她习惯裸体睡觉不是重点，而是香奈儿5号从此被奉为性感香水 。

个别人体必需的人工制造香类，自粉状香精开先河算起，从服装柜／厕所私属空间到公众场所如车厢、电梯间等室内空气喷雾香精，由头顶直落到足下，种种类类的人造增香品数不清：气体、液体、霜膏质（包括眼盖眼影添加品），切实打开了现代商品争香的潘朵拉百宝盒。

自然界一草一木一滴雨皆有本体天香。果菜类清洗后深吸几口气，尽享本源清香。试试浅切西兰花表皮，往上轻轻撕开一角，鲜甜气透着青腥味，心旷神怡难以言表。蒸或净焖刚熟（不是炒熟或煮烂）的西兰花，所得气味浓香，非常讨好人；我的意思是，像我这样认真傻气的人。

天然是一种唾手可得无以复加的快乐。多年读焦桐梁文道的后遗症是，我对烹煮荤素食物的香入迷日深，成了一种嗜好。

我的“一生至爱”好像是豆腐未煮以前的豆香气；优质上品的一方豆腐真能扣人心弦，清香入肺，足使我全神投入。然豆腐虽是植物制成品，却非花草，表过不提。我也极爱海棠，而海棠艳弱绝伦，惜乎其花不香。

草木之属我今生难忘的甜美香气，也许是薄荷、茉莉和鹰爪花。论香气，鹰爪花当称霸主无疑。鹰爪花是我童年少年时代记住的民间俗称，英文名champaca，其中文正名玉兰花，又称金香木，分黄白色两大支派。

记忆中见过的有金黄色，花瓣尖瘦，十指纤纤如跳印度舞，叫黄兰花或黄玉兰；像个小家碧玉的闺名，入耳亲切。白色玉兰花瓣质比黄色者稍厚，未开时香，开放了香气变淡，像《琵琶行》里的小妇人，美色依然只是有点唤不回春光。

寒冬时节怀想热带香花是一种幸福的惆怅。尤其是民间俗称鹰爪花的那种金黄色玉兰，开起花来一股豁出去的香，非常劲道。

难忘鹰爪黄兰花。早年故居旧地，路上曾经有一棵好高的玉兰花树，从不特别望它，到了花季，那香少说也500米外就闻到，霸气得让人服服贴贴。

八九十年代的翁山淑枝亮相总是鲜花满头，发髻贴耳处常见鹰爪玉兰，也有较短细的成串黄玉兰。政海浮世，她的娇娃扮相人所弗及。数今朝，何人“再见也是朋友”？

说香，忍不住思及李白。一个天子呼来不上船的狂生，却有《长相思》三首，婉转情长。

第三首“美人在时花满堂，美人去后花余床。床中绣被卷不寝，至今三载闻余香。香亦竟不灭，人亦竟不来。”

于是，其一其二虽有“天长路远魂飞苦”的思恋直白，皆远不及其三之“至今三载闻余香”；此中的黯然悱恻是他铭记于心的香。

李白之香也触动我长记的一桩现代故事，发生在以色列。

一名男子等女友从兵营回来共度周末，等到的是心碎的噩耗。她在等巴士，到站的车故意加速，碾死了几名等车的年轻士兵。司机是巴勒斯坦人，多年在以境工作，有良民就业证，官方认可他不是危险分子。

我难忘的不是谁对谁错，而是盼来了情人死讯的那个人，第二天她下葬时他紧抱着她的枕头，因为它含着她的体香，她活着的气息。他心底的哀号，与李白的“至今三载闻余香”一样吗?

旷世词家李清照爱写“香”词。《醉花阴》：“薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。……东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖”。

酒香已沁心肺，又有熏香（瑞脑消金兽）如果黄花是我迷的黄玉兰花，可不是香绝了？

《武陵春》亦有香：“风住尘香花已尽”，她的千古金句：“只恐双溪舴艋舟，载不动许多愁”；只这一声愁，已足够李清照打遍古典文坛无敌手。

天地有香，开卷有香，此生无憾。

（传自墨尔本）