“免疫力不强，一定会受到伤害…”

星云大师说：分享信息：健康专家给出简单提高免疫力的七个办法：一、睡眠足：研究发现，长期通宵熬夜会严重破坏人体免疫系统，从而更容易感染病毒。充足的睡眠要保证醒来时体力恢复，一般成人每天睡眠时间在7至8小时，老人也不能低于6小时。二、多吃蒜：美国马里兰大学医疗中心研究发现，作为葱属植物，大蒜含有杀菌和抗病毒化合物，利于人体提高免疫力，对抗“入侵者”。

三、菜鸡汤：美国内布拉斯加州大学医学中心研究显示，蔬菜搭配鸡汤具有一定的抗炎效果，有部分消除因感冒引起的炎症的食疗作用。搭配鸡汤的蔬菜包括：洋葱、萝卜、芹菜和香菜等。四、饮蜂蜜水、姜水、柠檬水：蜂蜜中的抗氧化剂是提高免疫力的助推器；生姜是天然的镇痛剂和解毒剂，有一定对抗感染，消灭流感病毒的作用；柠檬中含有丰富的维生素C，有抗氧化性。

五、每周锻炼：运动能够帮助“冲洗”肺部细菌，还能使白细胞流通更迅速，提高免疫系统检测疾病能力。步行6000步以上、骑脚车都是增加每日运动量的不错选择。六、多晒太阳：美国耶鲁大学医学院研究发现，常晒太阳有助于降低流感病毒及其他常见呼吸道疾病的危害。每次晒的时间不超过半小时，晒完后可以搓热双手，按摩脸部，有清心安神、舒缓疲劳的效果。

七、保持微笑：积极乐观的心态不仅能降低人体压力水平，还能促进睡眠。笑能增加血液和唾液中的抗体及免疫细胞数量，还能让副交感神经兴奋，降低肾上腺素水平，缓解疲劳，是提高免疫力的良药。

考验

一帖文在社交平台上纷传：“在同一辆巴士，有人会被病毒传染，有人平安无事，这是身体的免疫力。同样的封城隔离，有人一年吃喝不愁，有人一星期就拮据，这是财务的免疫力。一样的灾难，有人阳光积极向上，有人怨天尤人，甚至仇视他人，这是心理的免疫力。

同样待在家里，有人在读书，学技能、运动，直播开会；也有人睡觉，看电视，玩游戏，这是价值的免疫力。

这场疫情，对所有人的身体、阅历、认知、人性、良知、勇气、思想和价值观等，都是一场赤裸裸的筛选。要战胜意外与不幸，我们最重要的是提升所有免疫力。

现在社会上的“病菌”，几乎到处充斥；我们的免疫力不强，一定会受到伤害，所以，不管是身体上或者是心理上，都需要好好地武装起来。

互助

疫情之间，人和人之间，也可以互助，比如说，我们面对疫情，能够具备勇气和智慧，能够处变不惊，相信科学，明白政府的所有措施都是为了大家好，所以我们就能冷静宽心，在不便的时候不要埋怨，也可以在需要的时候安慰朋友，大家互相关怀，避免惊慌失措，彼此鼓励，增加信心无畏。

总之，我们能发挥救苦救难的精神，其实也就是在帮助自己和别人防疫，帮助社会大众更快的解除危机。

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