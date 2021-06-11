随着人们对新书出版恢复兴趣，设计师的压力也随之加大，他们必须以新的引人入胜的方式真正突破界限。小书的出版会否引领未来潮流新风？还看今朝。

我们通常看到的书，是以开本的大小来理解，32开是常规，杂志是16开居多。目前公众号、网络媒体正兴起“小书”的出版风潮，原因不外，书的成本低，又有不占空间，易收易藏，集结容易等优点。

多年来，德国日本英国就有出版小书的传统，有人甚至说，德国是小书之祖，日本则是小书的发扬光大者，我们在日本书店见到名目众多的文库本——角川文库、岩波文库，无不体积薄小，一字排开，等同大小，整齐美观，

书之为书，一般是由封面、扉页、目录、正文、标题、页码、辅文（前言、后记、引文、注文、附录、索引、参考文献）七部分组成。据行家里手的研究，图书的封皮包括五部分：封面（封一）、封里（封二）、封底里（封三）、封底（封四）和书脊。

出版者先从封面的设计和总体装帧入手，第一线抢攻市场。而东方的出版大国如中国和日本，也有令人眼前一亮的表现。尤其是丛书、文库的出版，多年来一直是大家的案头书、心头爱。

角川专出文艺书，除了常销的古典名著如《古事记》《万叶记》《日本灵异记》《源氏物语》《平家物语》，另外还推出文学巨匠如夏目漱石、森鸥外、川端康成、谷畸润一郎、芥川龙之介等的作品。

另一卖点是，在本国文学遗产纵的继承外，还大量横的移植，翻译引介各国的优秀作品。

有人曾说，美国有一本新书出版，几周之后，日本的书店，己见翻译出版面市。还听说，日本过去是翻译家从海路出发，前往美国洽谈版权，回程在海上埋首翻译，上岸就能交货。

岩波却是日本儿童文学的生产富矿，几乎全世界的文学名著，无不名列其中。另外，该社还有国民教育的版块，编写出版各类益智生活修养的丛书。

日本的大书小印，据说是从德国开始，19世纪，为了大批上班族的阅读需要，脑筋动得快的出版商，在大开本的文学书籍中另开脑洞，出版小书，方便乘搭火车去上班的食瓜民众购买阅读。

热爱阅读的日本人，大多喜欢在衣冠笔挺的大衣口袋中放进一本书籍，一手牢抓车厢圆环保持身体平衡，一手捧读文库本新书和漫画，全神灌注，成为东京的时尚。

也许是为了寻回昔日那种形而上的感受和感觉，也就是心手的阅读，最近欧美已经有人开始复古，把大家带到一条新的道路上。会不会采用日系出版方案？美国、英国的文学出版，已见小书的出版趋势。

据报道，为了供求需要，新的引人入胜的纸书构成方式，是突破界限。结合力量，增强力度，出版商、作者、博主纷纷合组成军，应对要求。

其实，过去多年来，美国平面设计协会已经举办过50佳图书和50佳封面比赛。中国的出版物，也有年度最美的书籍评比活动，每年评选过去一年里，在书籍装帧和出版物封面设计上，最出色、出位的作品 。旨在令广大受众，感觉物有所值。

喜闻，随着人们对实体新书的供求，今年的英国《书商》图书奖，将会恢复一个缺失了十多年的类别：“年度最佳设计师奖”。

随着人们对新书出版恢复兴趣，设计师的压力也随之加大，他们必须以新的引人入胜的方式真正突破界限。小书的出版会否引领未来潮流新风？还看今朝。